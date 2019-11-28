Главного режиссера пермского оперного театра нашли в Санкт-Петербурге

Главным режиссером Пермского театра оперы и балета станет Марат Гацалов. Как сообщается на сайте театра, к своим обязанностям он приступит с 1 декабря.

«Марат Гацалов — яркая и содержательная фигура в мире театра,— заявил гендиректор театра Андрей Борисов.— Каждый его спектакль привлекает внимание критики и публики, его работы оказали влияние на целое поколение молодых режиссеров. Одна из последних его постановок — "Саломея" Штрауса в Мариинском театре. С Маратом мы хорошо понимаем друг друга и те задачи, которые стоят сегодня перед Пермским театром оперы и балета. В Перми существует сильная традиция, которая сложилась давно и сейчас требует дальнейшего развития. Речь о театре как творческой лаборатории, пространстве для исследования человека и мира и новых горизонтов. Уверен, что Марат Гацалов своим художественным видением может инвестировать в эту традицию».

Марат Гацалов родился в 1978 году. Закончил актерский факультет ВГИКа и режиссерский факультет РАТИ. Работал в «Школе современной пьесы», Московском театре им. Вл. Маяковского. В 2010 году стал главным режиссером Прокопьевского драматического театра. В 2013–2016 годах руководил Новой сценой Александринского театра в Санкт-Петербурге. Обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа режиссера» за спектакль «Август: графство Осейдж». В 2012 году Марат Гацалов получил грант президента России на поддержку творческих проектов общенационального значения. В 2017 году совместно с дирижером Валерием Гергиевым поставил в Мариинском театре музыкальную драму «Саломея» Штрауса.

Отметим, летом этого года Теодор Курентзис покинул должность художественного руководителя Пермской оперы. Это произошло на фоне конфликта музыканта с руководством края. Господин Курентзис и руководимый им оркестр MusicAeterna переехали в Санкт-Петербург. Однако, в ноябре бывший худрук подписал контракт с пермским оперным театром на проведение в 2020 году Дягилевского фестиваля.