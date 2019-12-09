Это наша «Победа»!

Единственный сегодня в России лоукостер, авиакомпания «Победа», отмечает пятилетний юбилей. Этот проект «Аэрофлота» оказался невероятно успешным. Вся его небольшая история отмечена рекордами в стране и мире. «Огонек» разбирался, почему национальный лоукостер приобрел так быстро огромную популярность у авиапассажиров.

Александр Дмитриев

Наверное, символично, что первый рейс «Победы» 1 декабря 2014 года был именно в Волгоград. В город, где Красная Армия одержала первую выдающуюся победу, ознаменовавшую перелом в Великой Отечественной войне. А в декабре 2014-го, когда первый борт «Победы» вылетел в Волгоград, вся страна уже готовилась отмечать 70-летний юбилей Великой Победы.

Лучшего названия авиакомпании нельзя было и придумать. И оно обязывает! Чуть больше чем через год после запуска, в декабре 2015-го, из Москвы в Сочи полетел 3-миллионный пассажир лоукостера. Им оказался Артем Баранов, сотрудник банка. «Я выбрал "Победу" по трем причинам,— объяснил он.— Первая — дешевизна билета, я заплатил всего 999 рублей. Вторая — качество обслуживания на борту. И третья — безопасность полета».

В сентябре 2018 года «Победа» перевезла 5-миллионного пассажира с начала года. Это была студентка юрфака РУДН Полина Казаева, летевшая из Москвы в Набережные Челны. «Я лечу домой на выходные, хочу повидать родителей. "Победа" — это приятное обслуживание, быстрый, удобный и дешевый перелет». А еще через год, в сентябре 2019-го, «Победой» вылетел из Москвы в Петрозаводск 25-миллионный с начала работы компании пассажир.

Ведущий международный журнал для авиатранспортного бизнеса Airline business отмечал в 2016 году, что темп роста пассажиропотока «Победы» превысил мировой показатель в три раза! В 2018 году, по данным того же издания, российский лоукостер поставил абсолютный мировой рекорд: прирост пассажиропотока составил 56,8%.

Победы «Победы»

Попытки создать в России низкобюджетную авиакомпанию делались неоднократно. Но все неудачно. Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», первым понял, почему в России не летают лоукостеры. В своем обращении к президенту Владимиру Путину он подчеркивал, что в России летают самолетами в год всего 7 млн человек,— это крайне мало. Одна из причин — дороговизна авиабилетов. Стране был необходим национальный лоукостер. Президент идею поддержал.

Но нужно было еще изменить систему. Создание лоукостера требовало введения невозвратных билетов, отмены питания на борту, корректировки норм провоза багажа. Для всего этого необходимо было изменить Воздушный кодекс. Чиновники и депутаты Госдумы всячески этому сопротивлялись, говорили: «Менять законы сложно, и так полетит».

Но… «Победа» полетела, как надо. То есть так, как принято в лучших авиакомпаниях мира. Одним из первых ее важнейших достижений стал факт, что билеты на самолет начали покупать люди, которые раньше не могли себе этого позволить. Сегодня 12% пассажиров «Победы» впервые поднимаются на борт воздушного судна.

Первый день продажи билетов на рейсы «Победы» 11 ноября 2014 года стал первой победой. За первые 12 часов были забронированы 7 тысяч билетов, за весь первый день — 16 тысяч. Это был рекорд, какого не знала ни одна компания мира.

Ранее по этому же показателю «Победу» однозначным лидером среди всех европейских лоукостеров признал ведущий мировой аналитический центр CAPА (Centre for Aviation), один из самых надежных в мире источников авиационной и туристической информации.

Еще один рекорд «Победы»: с начала полетов «Победа» перевезла 29 млн 200 тысяч пассажиров. Масштаб становится понятен, когда вспомним, что впервые в истории российской авиации авиакомпания смогла перевезти за месяц (в июле 2019 года) всего на 30 самолетах 1 000 000 человек! Такой загрузкой не может похвастаться ни одна регулярная авиакомпания. А по налету на Boeing 737–800 «Победа» и подавно признанный чемпион мира.

С 2015 года «Победа» — несменяемый лидер по ценам на авиабилеты. Сначала это касалось южных направлений в летние месяцы — Анапа, Геленджик, Сочи. Сейчас по всем направлениям у «Победы» самые дешевые авиабилеты, отмечает туристический сервис Aviasales. Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков подтверждает: «Практически по всем направлениям наши тарифы на 25–30% ниже, чем у наших партнеров». И более того, авиакомпании, летающие по тем же направлениям, что и «Победа», не выдерживают ценовой конкуренции и вынуждены снижать тарифы. Кстати, сейчас «Победа» продает билеты на авиарейсы зимнего расписания от 499 до 1999 рублей. А всего таких дешевых билетов за пять лет было продано 1 млн 760 тысяч.

Самолеты «Победы» летают в аэропорты России, Европы, Закавказья и Турции — всего около 110 направлений. Летом и зимой, разумеется, маршруты разные, это зависит от туристических потоков. Причем 29% направлений «Победы» — уникальные, там до сих пор не видели российских лайнеров. Из внутренних межрегиональных направлений 36% — прямые, без посадки в Москве. Например, Санкт-Петербург — Нальчик, Сочи — Новосибирск, Краснодар — Екатеринбург и другие. Это позволяет избегать стыковочных рейсов с пересадками, что очень удобно для пассажиров.

«Победа» — лидер по пунктуальности среди всех компаний, чьи самолеты вылетают и прилетают в аэропорт Внуково. Задержки рейсов по техническим причинами практически отсутствуют. А это особенно важно для тех авиапассажиров, кто выбирает рейсы с пересадками.

В гражданской авиации есть один из важнейших показателей эффективности — налет часов в сутки на судно. Чем больше самолет летает, тем больше зарабатывает, повышая экономическую эффективность перевозчика и снижая стоимость летного часа. По данным авиаконцерна Boeing, «Победа» в 2017 году стала чемпионом мира по налету на Boeing 737–800 NG: 16 часов в сутки! Так не летает ни одна компания на планете. За это достижение «Победа» получила награду от производителя.

Первым делом самолеты

Парк самолетов «Победы» один из самых молодых в мире. У компании 30 Boeing 737–800 Next Generation, средний возраст которых чуть более двух лет. Надо заметить, что одной из причин неудач предыдущих российских лоукостеров были старые самолеты. Мировая практика лоукостеров другая: летать только на новых самолетах одного типа. Это нужно для того, чтобы существенно снизить расходы на техническое обслуживание. Boeing 737–800 NG — самолет очень надежный, входит в пятерку самых безопасных машин, отмечает консалтинговое агентство авиационной промышленности Ascend Flightglobal.

Используя эти самолеты, «Победа» не тратит время на простой для внепланового ремонта. У Boeing 737–800 NG современные новые двигатели, законцовки крыльев, узкий фюзеляж и композитные материалы — все это позволяет экономить на расходе топлива.

Причем «Победа» получает новые Boeing 737–800 NG напрямую с завода-изготовителя в США. Там же по заказу «Победы» выполняют и специальную отделку салона, она называется «Небесный интерьер» (Sky Interior). В салоне нет острых углов, которые могут стать причиной травм пассажиров. Светодиодная подсветка изменяет цвета в зависимости от фазы полета. Для ручной клади сделаны удобные и вместительные полки. На них легко можно разместить разрешенную ручную кладь. У «Победы» есть ряд ограничений на провоз багажа, это делается, чтобы избежать повреждений салона. Кстати, с 9 августа этого года на рейсах «Победы» разрешается провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади. Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне самолета только в составе нормы ручной клади, соответствующей установленным авиапроизводителем Boeing габаритам 36х30х27см.

Сайт «Авианити» опросил пассажиров «Победы» о состоянии салонов. Все отмечают приятный вид и чистоту. Даже после двух лет эксплуатации все как новенькое! А все потому, что авиакомпания старается не допускать износа салонов и ухаживает за самолетами. Ведь лететь в красивом и чистом салоне гораздо приятнее, чем в обшарпанном самолете.

Все это вместе — и надежные лайнеры, и пунктуальность полетов, и качество обслуживания, и низкие цены привлекают пассажиров. И как следствие — высокие и устойчивые финансовые показатели. По словам Виталия Савельева, сейчас аналитики оценивают компанию в 800–1 000 млн долларов.

Андрей Калмыков говорит: «"Победа" — давно уже не маленькая компания, не стартап, не пилотный проект. "Победа" — крупный и значимый участник не только на российском, но и на международном рынке. Выбор наших клиентов — главная оценка нашей работы. Наша авиакомпания благодаря своей ценовой политике и уникальной модели пользуется высочайшей востребованностью на российском рынке».

«Проект национального низкобюджетного перевозчика состоялся,— подводит итог пятилетней работы Виталий Савельев.— И он оказался в высшей мере успешным, крайне нужным России и ее населению.

Авиакомпания "Победа" изменила облик нашей отрасли и во многом предопределяет ее будущее. Благодаря нашему лоукостеру сотни тысяч россиян со скромными доходами впервые в жизни смогли позволить себе авиаперелет.

На тех маршрутах, где появляется "Победа", тут же происходит снижение тарифов и у других перевозчиков. Это — проект не только "Аэрофлота", но и всей страны, который пользуется вниманием и поддержкой президента Российской Федерации».