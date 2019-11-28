«Многие люди инвестиции путают с казино»

Россияне учатся зарабатывать на фондовом рынке. Брокеры отмечают, что за последний год количество небогатых инвесторов удвоилось. Новые игроки приходят на биржу с небольшими суммами — 50-100 тыс. руб. — в надежде получить крупную прибыль. Экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил с президентом инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгением Коганом, как приток новых инвесторов может повлиять на фондовый рынок.

— Процентные ставки становятся все ниже, соответственно, надо же куда-то деньги нести. Мы видим, что российский фондовый рынок с весны в принципе неплохо растет. Естественно, энтузиазм подогревается, и народ идет и открывает новые счета у брокеров или банков. Это правда.

— А не получим мы некий эффект толпы, а потом неприятные моменты, мол, верните нам наши деньги?

— Честно говоря, должны получить такое. Когда? Не уверен, что сегодня. Но вопрос в том, есть ли у наших собственников ценных бумаг, я имею в виду мажоритарных акционеров, желание в принципе работать на свою капитализацию. В этом плане наш рынок оценивать как классический не стоит. Попробуйте получить сейчас в банке кредит под залог ценных бумаг. Да у вас будет резервирование 100%. Собственникам нет никакого смысла работать на капитализацию. С другой стороны, действительно, дивидендные потоки очень хорошие.

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Теперь вернемся к мелким инвесторам. Здесь очень интересный психологический момент: мелкий инвестор сидел в банке на депозите — ему, собственно, некуда было деваться. Теперь он получает понятную доходность от банка, 7-8% годовых. И он понимает, что ставка 4-5% годовых уже его мало устраивает, и он смотрит на фондовый рынок. А здесь столько соблазна — есть и корпоративные облигации, скажем, второго и третьего эшелона под 12-15% годовых. Я не говорю про «голубые фишки», дающие сегодня 7-8%. Есть акции, которые дают интересный дивидендный доход, еще и прыгают — и вдруг тебя сейчас озолотят? Есть деривативы, которые могут за день тебе принести 30-50% или на столько же разорить, кстати говоря. Естественно, голова идет кругом. И слава богу, что у нас принят закон о советниках.

Принят закон о квалифицированных инвесторах. То есть Центральный банк в принципе задумывается о том, чтобы неквалифицированных инвесторов либо обучить, либо каким-то образом защитить от спекулятивных или опасных инструментов. Соблазнов много, и многие люди, когда приходят на рынок, забывают об осторожности, о здравом смысле. И хочется как у Иванушки-дурачка: слез с печи и заработал все сразу.

— Может быть, тогда регулятору всерьез задуматься еще и о некой уведомительной мере? Мол, уважаемые дамы и господа, на этом рынке вы только своими деньгами рискуете и никакой защиты от государства вы не получите.

— В действительности Центральный банк вкладывает довольно большие деньги в финансовую грамотность — это целая программа. Но проблема-то в другом. Вы вспомните того зайчика, перед глазами которого мелькают доллары. Когда он их видит, все, что он читал и думал, уходит в сторону. Это, к сожалению, беда. Почему? Я думаю, просто потому, что опыт у нас небольшой. Наш фондовый рынок существует относительно недавно. Пока еще вот эта культура инвестиций у нас не сформировалось. И многие люди инвестиции путают с казино — вот это проблема. И здесь нужно время и кропотливая ежедневная работа и Центрального банка, и институтов, и школы.