Подход к инвесторам категорически смягчили

ЦБ пошел на значительные уступки участникам фондового рынка в вопросе категоризации инвесторов. Предполагается, что категорий, как и сейчас, останется две. При этом неквалифицированные инвесторы смогут после успешного тестирования получить доступ к ликвидным иностранным ценным бумагам, срочному рынку и сделкам «с плечом». Расширяются и возможности использования механизма «последнего слова» при непрохождении тестирования. Это самые большие уступки ЦБ рынку с начала обсуждения законопроекта.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов 11 октября сообщил о тех уступках в категоризации инвесторов, на которые готов пойти регулятор. «С одной стороны, мы не хотим, чтобы люди потеряли свои деньги, а с другой стороны, мы хотим, чтобы их было не 3 млн (человек.— “Ъ”), а 5 или 10 (миллионов человек.— “Ъ”). Вопрос в том, с какой скоростью приходящие на фондовый рынок граждане, не очень искушенные в этой истории, будут расширять портфель инструментов. Мы предполагаем, что по мере нахождения новых знаний должны приходить и новые риски»,— заявил господин Швецов.

В сентябре ко второму чтению в Госдуме была представлена новая версия законопроекта о категоризации инвесторов. Согласно ей, инвесторы делились на три группы: особо защищаемые инвесторы, простые неквалифицированные и квалифицированные. Для особо защищаемой категории значительно сужались возможности покупки иностранных ценных бумаг, инструментов срочного рынка, совершения операций «с плечом». Такой подход вызвал крайне негативную реакцию участников рынка.

По итогам консультаций ЦБ с крупными участниками рынка и саморегулируемыми организациями (СРО) регулятор решил смягчить предложенный им же подход. «С большой вероятностью мы откажемся от трех категорий, будет две — "квал" и "неквал". Мы также предполагаем, что последнее слово неквалифицированного инвестора может быть им активировано после неудачной попытки пройти тестирование на понимание рисков»,— пояснил господин Швецов.

Сергей Швецов, первый зампред Банка России, 11 октября Закон действительно очень важный, этот тот случай, когда мы хотим семь раз отмерить и один раз отрезать.

Неквалифицированным инвесторам без ограничений будут доступны иностранные ценные бумаги в первом и втором котировальных списках российских бирж. После прохождения тестирования будет разрешен доступ «к самым сливкам, то есть это должны быть ликвидные бумаги, входящие в листинг признанных нами бирж и в международные признанные индексы, их достаточно много». Основная масса иностранных ценных бумаг в России допущена к обращению на Санкт-Петербургской бирже (принадлежит НП РТС), в котировальных списках их нет. Торговля на срочном рынке и операции «с плечом» также будут доступны неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Если инвестор не прошел тестирование, он сможет воспользоваться «последним словом», то есть настоять на сделке, но ее объем не должен превышать 50 тыс. руб. Если клиент еще хочет купить бумаги, ему придется еще раз пройти тестирование, если не проходит, то опять только на 50 тыс. руб. Ранее предполагалось, что при использовании «последнего слова» инвестор за весь год может купить бумаги на 50 тыс. руб.

На смягчение в части требований к квалифицированному инвестору, которому доступен весь спектр финансовых инструментов, ЦБ не пошел. Сейчас статус может получить инвестор с активами 6 млн руб., порог вырастет до 10 млн руб.

Обнародованные изменения — самый большой шаг регулятора навстречу профсообществу с момента начала дискуссии о квалинвесторах. «Ключевой момент — иностранные ценные бумаги остаются в правовом поле, будут доступны рядовым инвесторам»,— говорит президент «Финама» Владислав Кочетков. По словам президента НП РТС Романа Горюнова, есть вопросы, требующие дополнительного уточнения, например относительно индексов и котировальных листов на иностранных биржах, на основе которых инвесторы будут направляться на тестирование.

Следующим вопросом в дискуссии, видимо, станет размер ордера по покупке финансовых инструментов в случае негативного результата тестирования. «Считаем, что каждый инвестор должен быть наделен безусловным правом на приобретение финансового инструмента при условии информированности о рисках, связанных с инструментом или операциях с ним»,— говорит Роман Горюнов. Владислав Кочетков считает, что концепция последнего слова за инвестором сильно искажена: с суммой 50 тыс. руб. нельзя, например, будет купить многие еврооблигации и иностранные акции (например, Alphabet или Amazon).

Доработанный законопроект может быть принят уже в осеннюю сессию Госдумы, а запустить регулирование, по мнению Сергея Швецова, «вполне можно» с 1 апреля 2021 года.

Полина Смородская