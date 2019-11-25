Нерезиденты прикупили российского

Четвертую неделю подряд глобальные инвесторы наращивают вложения на российском фондовом рынке, инвестировав $400 млн. Сверхмягкая денежно-кредитная политика ведущих центральных банков и торговые переговоры США с Китаем подталкивают инвесторов к увеличению вложений в активы большинства развивающихся стран. Однако нерезиденты разборчивы, они вкладываются в первую очередь в компании, которые проводят важные корпоративные изменения.

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о росте интереса международных инвесторов к российскому фондовому рынку. По оценке “Ъ”, основанной на отчете BCS Global Markets (учитывает данные EPFR), суммарный объем иностранных инвестиций, поступивших в российские акции за неделю, закончившуюся 20 ноября, составил $190 млн. Это максимальный недельный результат с февраля 2018 года, который более чем на треть превышает объем средств, поступивших неделей ранее ($140 млн). К тому же минувшая неделя стала четвертой подряд, когда инвесторы наращивают вложения в российский рынок, за это время было инвестировано свыше $400 млн.

Отечественный рынок не выглядит исключением — международные инвесторы активно наращивают присутствие и на фондовых рынках других развивающихся стран. Суммарный приток в фонды emerging markets, по данным EPFR, составил за последние четыре недели $7,7 млрд, что на $1,9 млрд больше оттока четырьмя неделями ранее.

Восстановлению аппетита к риску способствуют действия крупнейших центральных банков по поддержанию своих экономик, а также надежда на разрешение торгового конфликта между США и Китаем. «Одним из признаков risk-on можно считать приток средств на развивающиеся рынки, который после долгого перерыва возобновился в конце октября. Россия, как часть emerging markets, также получила порцию притока свежих денег, что позволило индексу Мосбиржи установить новый максимум и подняться выше 3000 пунктов»,— отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

При этом к российскому рынку иностранные инвесторы подходят весьма избирательно. «Спрос нерезидентов, безусловно, заметен, они покупают как "голубые фишки", так и избранные бумаги второго эшелона»,— отмечает руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков. По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, особенно заметна активность иностранцев в покупке бумаг таких компаний, как «Яндекс», АФК «Система», «Газпром». С каждой из них связаны важные корпоративные новости: в «Яндексе» произошли изменения в системе корпоративного управления, бумаги АФК «Система» росли вследствие размещения пакета «Детского мира», а интерес к «Газпрому» связан с реализацией квазиказначейских акций и надеждами на дальнейшее улучшение дивидендной политики.

Участники рынка не исключают дальнейшего притока инвестиций в Россию, хотя и опасаются за его устойчивость. По мнению Виталия Исакова, приток может продлиться до конца года. «Помимо внешнего фона внутрироссийский также позитивен: ускорение смягчения политики ЦБ снижает ставку дисконтирования будущих денежных потоков, крупнейшие компании планируют и дальше повышать дивиденды,— поясняет он.— Политическая премия в цене российского риска продолжает падать по мере того, как инвесторы видят, что объявленные и планируемые санкции практически не оказывают влияния на финансовые результаты корпоративного сектора».

Однако по мере приближения президентских выборов в США, которые состоятся осенью 2020 года, санкционная риторика американских политиков может усилиться. «До конца 2019 года у Вашингтона вряд ли найдется время на реализацию новых рестрикций в отношении Москвы,— считает Сергей Суверов.— Если же говорить о среднесрочной перспективе, то, на наш взгляд, данные риски, в том числе возможные действия США, препятствующие вводу в экспликацию "Северного потока-2", сохраняют свою актуальность».

Виталий Гайдаев