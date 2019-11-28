«Главстройкомплекс» признан банкротом, в его отношении открыто конкурсное производство

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом АО «Главстройкомплекс» (ГСК) бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды. В отношении компании открыто конкурсное производство. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Конкурсным управляющим назначен Борис Латышев, сообщили в Госстройнадзоре Ленобласти.

ГСК является застройщиком проблемного ЖК «Радужный» во Всеволожске, квартиры в котором купили 410 человек. Завершать работы на долгострое планирует ООО «Гарантъ».

В структуру ГСК входит «Гластройкомплекс ЛО», признанное банкротом. Юрлицо было застройщиком ЖК «Галактика» в Новом Девяткино. Из 526 квартир застройщик успел продать 383 почти на 800 млн рублей. Объект планирует достроить ГК «ПИК» Сергея Гордеева.

Банкротный иск к ГСК подала в 2017 году одна из дольщиц. Летом прошлого года в отношении застройщика была введена процедура наблюдения.

Ольга Кантемирова