Главу ростовского Минздрава подозревают в антимонопольных нарушениях

Причиной для возбуждения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской стали выявленные нарушения в сфере антимонопольного законодательства при проведении закупок, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.

По данным источника, УФАС по Ростовской области выявило признаки антиконкурентного соглашения между региональным Минздравом, четырьмя государственными учреждениями здравоохранения и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Речь идет о торгах, проходивших в 2017–2018 годах.

Как ранее сообщал “Ъ”, министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по делу о превышении должностных полномочий. Глава ведомства не единственный фигурант дела, обыски проходят у высокопоставленных должностных лиц министерства. Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следственные действия проводят сотрудники ФСБ.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону