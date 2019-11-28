СМИ: в Ростовской области задержали главу минздрава по делу о превышении полномочий

В Ростовской области задержали министра здравоохранения Татьяну Быковскую по делу о превышении должностных полномочий, сообщают ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Глава ведомства не единственный фигурант дела, обыски проходят у высокопоставленных должностных лиц министерства.

«Задержана сегодня рано утром»,— сказал собеседник «РИА Новости». В чем именно обвиняют госпожу Быковскую, не сообщается.

Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следственные действия проводят сотрудники ФСБ. Ведомство не комментировало информацию.