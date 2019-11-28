В Новосибирской области будет построено до конца года 17 новых детских садов

До конца 2019 года в эксплуатацию в Новосибирской области будет введено 17 детских садов на 2 895 мест. Кроме этого, в текущем году начать строительство еще 17 новых детских садов на 2 975 мест в городе и области, сообщает правительство региона.

Вчера в Новосибирске был введен в эксплуатацию детсад на 220 мест в рамках национального проекта «Демография». Инвестиции в строительство составили 257 млн руб. По словам министр образования региона Сергея Федорчука, садик является «одним из самых образцовых» в области.

Оксана Павлова