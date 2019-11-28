Закон о музейном деле приняли в Удмуртии в окончательном чтении

Депутаты госсовета Удмуртии в окончательном чтении приняли закон «О музеях и музейном деле». Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с сессии регионального парламента.

Документ разработали в соответствии с федеральным законодательством о музейном фонде и музеях в России. Закон определяет полномочия органов государственной власти региона в сфере музейного дела, правовое положение государственных музее, регулирует правовой режим музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в собственности республики и закрепленных за государственными музеями, регламентирует вопросы создания и деятельности в регионе государственных музеев, а также обеспечения доступности музейных предметов и музейных коллекций.

Отметим, что на сегодняшний день в республике действуют 32 государственных и муниципальных музея и восемь филиалов, а также более 140 негосударственных музеев. В совокупности они располагают более 730 тыс. единиц хранения, а количество посетилейе превышает 1 млн человек в год, 50% из них — представители молодого поколения