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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фрунзенский мост в Самаре построен на 80%

Степень готовности Фрунзенского моста в Самаре на сегодняшний день составляет 80%. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

«Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин пояснил, что в начале декабря уже начнутся технические испытания моста, после получения положительных заключений о соответствии будет открыто рабочее движение»,– говорится в сообщении.

Глава профильного министерства отметил, что в текущем году движение транспорта в этом районе будет проводиться с выходом на ул. Фрунзе, а в 2020 году – на соседние улицы, включая ул. Самарскую.

Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направлялось 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного.

Георгий Портнов


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