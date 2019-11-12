Фрунзенский мост в Самаре построен на 80%

Степень готовности Фрунзенского моста в Самаре на сегодняшний день составляет 80%. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

«Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин пояснил, что в начале декабря уже начнутся технические испытания моста, после получения положительных заключений о соответствии будет открыто рабочее движение»,– говорится в сообщении.

Глава профильного министерства отметил, что в текущем году движение транспорта в этом районе будет проводиться с выходом на ул. Фрунзе, а в 2020 году – на соседние улицы, включая ул. Самарскую.

Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направлялось 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного.

Георгий Портнов