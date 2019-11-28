«Сад-Гигант» в Славянском районе получил 3 млрд рублей на строительство плодохранилища

Краснодарское отделение Сбербанка предоставило кредитную линию АО «Сад-Гигант» в Славянском районе Кубани в размере более 3 млрд руб. на строительство плодохранилшища. Объект вместимостью 54,4 тыс. тонн единовременного хранения с отделением подработки появится в поселке Степной. Сообщается, что хранилище позволит хозяйству оптимизировать расходы на логистику и хранение всего объема производимой продукции.

Новое плодохранилище предусматривает 200 холодильных камер, сортировочную и упаковочную линию. Для закладки яблок на хранение будут использоваться контейнеры, весы, погрузчики, подъемники, которые также будут приобретены в рамках бюджета проекта. Строительство объекта началось в ноябре этого года и будет вестись в два этапа, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

Сообщается, что ежегодно в АО «Сад-Гигант» производится более 100 тыс. тонн плодов. Имеющихся на территории Славянского района холодильников хватало для закладки лишь 50% всей продукции (в 2019г. заложено 62,7 тыс. тонн яблок на хранение). Ранее приходилось транспортировать часть продукции на хранение в другой регион, что влекло дополнительные расходы и логистические сложности.

Как сообщишли в Сбербанке, особенностью данного кредитования стала возможность получения государственных субсидий. В частности, АО «Сад-Гигант» получил субсидию федерального минсельхоза на весь срок кредитования, что позволило снизить процентную ставку по кредиту в три раза. Всего, по словам и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяны Сергиенко, в 2019 году кредитная организация направила более 29 млрд руб. на финансирование предприятий регионального агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство, а также переработка продукции и пищевая промышленность составляют треть кредитного портфеля Краснодарского Сбербанка.

АО «Сад Гигант» отмечает в этом году 90-летие со дня основания предприятия. В 1929 году были заложены первые 408 га будущего гигантского сада. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года АО «Сад Гигант» показало выручку 3,3 млрд руб., чистую прибыль — 907,4 млн руб. Владельцем 99,9% доли в уставном капитале общества (26 млн руб.) является московское ООО «Сервис-Плюс» Разеты Хамичевой.

Дмитрий Михеенко