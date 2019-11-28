Мэрия Белгорода прокомментировала высказывание главы города о сносе многоэтажек

В настоящее время не ведется никакой работы, связанной с возможным сносом кварталов с панельными домами в Белгороде, сообщили в пресс-службе администрации облцентра в ответ на запрос “Ъ-Черноземье” о недавнем высказывании Юрия Галдуна о проблеме портящих облик города многоэтажек. Речь идет о «кварталах дээскашных домов» так называемого Левобережного района Белгорода на улицах Спортивной, 60 лет Октября, Буденного, Губкина, Дегтярева, части проспекта Ватутина, в застройке которых находятся панельные дома 91 серии, уточнили в мэрии.

«Застройщиками в 80-90-е годы в основном являлись промышленные предприятия, которые обеспечивали жилым фондом своих сотрудников. Точных данных о том, кто именно был застройщиком, не сохранилось»,- отметили в горадминистрации.

Напомним, в середине ноября мэр Белгорода Юрий Галдун в интервью «Белпрессе» сказал о необходимости решения вопроса о капремонте или сносе «панелек», уродующих облик города, в перспективе 10-15 лет. При этом, согласно интервью, господин Галдун прежде всего имел в виду дома, построенные в 1990-х и 2000-х, а не в 80-90-х годах. «Я не говорю о наших Черёмушках: несмотря на то что эти панельные дома построены на 25–30 лет раньше, они ещё выглядят прилично, и в них можно жить. Я говорю о более современных, на скорую руку сделанных домах»,- отмечал мэр Белгорода.

Мария Старикова