Экс-глава Новокубанска подозревается в превышении должностных полномочий

Фото: администрация Новокубанского района

В отношении бывшего главы Новокубанского городского поселения возбуждено два уголовных дела за превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Руководитель муниципалитета, занимавший эту должность в 2016 - 2018 годах, подозревается в распоряжении земельными ресурсами в обход установленных законом процедур.

Как сообщили в краевой прокуратуре, глава Новокубанска под видом перераспределения земель уклонялся от формирования самостоятельных земельных участков и предоставления их всем желающим на конкурентной основе. По информации СУ СКР по краю, в период с 27 июля 2017 года по 10 апреля 2018 года чиновник без проведения торгов издал постановления об утверждении схемы расположения участков и предоставления их в собственность. Таким образом, он передал в собственность третьих лиц земельные участки, находившиеся в государственной собственности, площадью 1 тыс. кв. м и 462 кв. м.

«В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», - говорят в ведомстве. По информации прокуратуры, незаконные соглашения о перераспределении земель в судебном порядке признаны недействительными. По данным официального сайта администрации Новокубанского района, должность главы Новокубанского городского поселения в 2016-2018 года занимал Александр Елисеев.

Дмитрий Михеенко