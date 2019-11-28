В Новосибирске запускается b2b-маркетплейс для малого и среднего бизнеса

Производитель онлайн-касс «Эвотор» (проект Сбербанка, сооснователя Qiwi Андрея Романенко и компании «Атол») выводит на новосибирский рынок b2b-маркетплейс «на_полке». Сервис позволяет малому и среднему бизнесу покупать товары оптом в интернете.

«На_полке» представляет собой платформу по торговле продуктами питания, бытовой химией, напитками и пр. Ассортимент насчитывает около 30 тыс. SKU (товарных позиций). В их числе — бакалея, молочные и мясные продукты, готовые блюда и полуфабрикаты, овощи, фрукты, алкоголь и табак от 170 поставщиков.

Платформа ориентирована на владельцев магазинов, ресторанов, кофеен и т. д. После оформления заказа сервис подбирает поставщиков и разбивает поставку на партии. Заказчик оплачивает товар при получении либо предоплатой. Размер минимального заказа — от 2,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., в зависимости от условий конкретного поставщика, который и выполняет доставку.

«В Новосибирской области более 10 тыс. компаний и ИП в оптово-розничной торговле. По нашим оценкам, 95% бизнес-закупок в регионе не автоматизированы и происходят в офлайне — на оптовых рынках и через торговых представителей. Выход в регион нового технологичного сервиса позволит оптовым покупателям оптимизировать управление ассортиментом и экономить на закупках, а для поставщиков — открывает новый канал продаж»,— говорит председатель Сибирского банка Сбербанка России Татьяна Галкина.

Пилотный проект в Новосибирске «Эвотор» обкатывал в течение месяца, рассказал руководитель b2b-маркетплейса «на_полке» Алексей Ширяев: «Мы пришли к выводу, что местный рынок готов к дальнейшему масштабированию сервиса».

Сервис уже работает в Москве, Московской области и Нижнем Новгороде. Таким образом, Новосибирская область станет четвертым регионом присутствия b2b-маркетплейса «на_полке».

За год работы «на_полке» в сервисе зарегистрировались более 14 тыс. компаний и предпринимателей. По итогам III квартала 2019 года оборот заказов вырос втрое. Средний чек оптовых онлайн-закупок составляет 17 тыс. руб.

Илья Николаев