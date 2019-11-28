Из-за короткого замыкания в краснодарской школе № 65 эвакуировали учащихся

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Инцидент произошел сегодня, 28 ноября, утром в школе № 65 недалеко от Баскет-холла. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 09:33 диспетчеру Краснодарского ПСГ поступило сообщение о пожаре в здании школы по улице Дорожной.

Первые пожарные выехали к месту происшествия в 09:34. В 09:41 по прибытии первого подразделения было установлено, что в результате короткого замыкания в электрощитовой на первом этаже здания школы произошло возгорание на площади 2 кв. м. В 09:43 пожар был ликвидирован при помощи огнетушителя.

В результате из школы было эвакуировано 1896 человек из числа учащихся и персонала. Пострадавших нет.

Василий Хитрых