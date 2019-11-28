В районе поселка Яблоновский поезд Краснодар - Новороссийск насмерть сбил человека

Происшествие случилось в среду, 27 ноября, около 19:10 на 1632 километре перегона Энем – Кубань в районе поселка Яблоновского Тахтамукайского района Адыгеи. Электропоезд «Ласточка» № 656 сообщением Новороссийск – Краснодар насмерть сбил неустановленного мужчину. На вид ему 30-40 лет.

Как сообщили в Южном СУТ СК РФ, которое в настоящее время проводит доследственную проверку по данному инциденту, пострадавший получил не совместимые с жизнью телесные повреждения, характерные для железнодорожного травмирования.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Василий Хитрых