В Удмуртии запустили производство пиломатериалов с выпуском 200 тысяч кубометров в год

Новое производство по переработке древесины компании «Восток-ресурс» запустили в Увинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. На производстве будут выпускать не менее 200 тыс. куб. м пиломатериалов в год, что увеличит текущую производительность компании в четыре раза. Из них до 160 тыс. куб. м планируют поставлять на внешний рынок. Кроме того, реализация обозначенного инвестпроекта создаст более 150 новых рабочих мест.

«Запуск нового производства важное событие не только для района, но и республики. Особенность этого предприятия в том, что — это высокопроизводительные рабочие места, а это отдельный нацпроект. Мы, как один из пилотных регионов, получаем финансирование на него. В этом году экспорт лесоматериалов в необработанном виде, так называемого "кругляка", снизился почти в девять раз. Если в 2018 году из республики вывозилось 42 тыс. тонн необработанной древесины, то в 2019 году нам удалось замедлить негативную тенденцию и сократить вывоз сырья до 5 тыс. тонн. И сегодня здесь, на новом производстве, будут выпускать конкурентоспособную готовую продукцию, востребованную во всем мире. Перед нами стоит задача завоёвывать для предприятия дополнительные рынки сбыта»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, посетивший предприятие.