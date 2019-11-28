Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Численность иностранцев, изучающих русский язык, в 2018 году сократилась почти вдвое, сообщил РБК со ссылкой на доклад подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований («Социоцентр»). По его данным, интерес к изучению русского языка продолжит снижаться.

В докладе сказано, что сейчас русский язык занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах. Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн. Без учета стран бывшего СССР число изучающих русский язык упало по всему миру с 20 млн до чуть более 1 млн человек.

Меньше всего владеть языком стали в Восточной Европе и на Балканах (8 млн человек в 2015 году против 38 млн в 1990-м). В странах бывшего СССР также снизилось количество говорящих на русском (с 119,5 млн до 82,5 млн), однако их число выросло в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии (с 1,2 млн до 4 млн).

Эксперты полагают, что к 2025 году доля владеющих русским языком в мире составит 2,7%, или 215 млн человек, от общемировой численности населения 8 млрд человек. Сейчас стабильный рост числа изучающих язык в Европе и Северной Америке продолжается за счет детей эмигрантов из России и стран бывшего СССР. Также с 2014 по 2018 год увеличилось количество изучающих русский язык в Узбекистане и Таджикистане.

На прошлой неделе в Мосгордуме предложили ввести тест по русскому языку для представителей публичных профессий. Инициатива появилась по итогам заседания президентского Совета по русскому языку, где Владимир Путин поручил создать пул словарей для правильного развития русской речи.

Подробнее о том, как президент России за чистоту и частоту языка боролся,— в материале “Ъ” «Законно русские».