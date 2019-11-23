Единый журналистский экзамен

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ввести квалификационный экзамен на знание норм русского языка при трудоустройстве представителей публичных профессий. Инициатива появилась по итогам заседания президентского Совета по русскому языку, где Владимир Путин поручил создать пул словарей для правильного развития русской речи, а также внести коррективы в законодательство, которые позволят снизить употребление упрощений и иностранных заимствований. При этом одним из самых распространенных нарушений в СМИ остается употребление мата, штраф за который в 2019 году выписали более 400 раз.

Экспертные дискуссии о пополнении русского языка жаргонизмами, заимствованиями и просторечной лексикой ведутся регулярно, некоторые слова приживаются и вносятся в толковые словари. В октябре этого года тема чистоты речи приобрела особую актуальность после высказывания профессора факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасана Гусейнова о «клоачном» русском языке, повлекшего за собой серьезную критику со стороны коллег.

Напомним, в конце октября Гасан Гусейнов резко высказался в Facebook. По его мнению, в Москве невозможно найти печатных материалов на других языках. «Приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском,— написал господин Гусейнов.— А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Публикация вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей: одни обвиняли профессора в русофобии, другие писали, что у него «нет ни одной причины оправдываться».

Позднее господин Гусейнов прокомментировал РБК, что убогим назвал не сам русский язык, а его сегодняшнее применение. «Конечно, я имел в виду не в целом язык. Речь идет о том, как люди пользуются этим языком. Как его используют средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые измываются, глумятся над языком»,— сказал он. В итоге комиссия ВШЭ по этике рекомендовала профессору Гусейнову публично извиниться за «непродуманные высказывания», которые нанесли ущерб репутации вуза.

Спустя неделю президент России Владимир Путин провел заседание президентского Совета по русскому языку, где его председатель, советник главы государства Владимир Толстой прокомментировал публикацию господина Гусейнова. «Одно дело — слышать такое от маргинала, а другое — от преподавателя вуза. Но, в конце концов, он это в своем блоге написал, а не на занятиях со студентами. По-человечески меня это, честно говоря, покоробило. К тому же я еще прочел его как бы комментарии к его же посту, и, знаете, такое впечатление, что он и в целом не очень складно выражается. Что странно: все-таки ВШЭ представляет»,— сказал господин Толстой.

Совет по русскому языку при президенте РФ создан в 2014 году. Основной его целью является совершенствование государственной политики в области развития, защиты и поддержки русского языка, обеспечение прав россиян на пользование государственным языком.

На заседании Совета было решено сформировать пул необходимых для правильного развития русского языка словарей. Также Владимир Путин поручил внести коррективы в законодательство, прежде всего в закон «О государственном языке Российской Федерации», который был принят еще в 2005 году, и в закон «О языках народов Российской Федерации», которому в прошлом месяце исполнилось 28 лет. Изменения касаются в основном ограничений на использование упрощений и иностранных заимствований.

«Совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должно означать каких-то революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии,— заявил Владимир Путин.— Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых».





Особую роль, по мнению главы государства, в сохранении культуры русского языка должны сыграть средства массовой информации.

Развивая эту тему, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ввести квалификационный экзамен на знание русского языка при трудоустройстве для представителей публичных профессий, как это предусмотрено при поступлении на госслужбу.

«Депутаты Мосгордумы поддерживают указанные инициативы и, в свою очередь, продолжают работу по сохранению русского языка в рамках своей компетенции на региональном уровне,— заявил “Ъ” господин Шапошников.— В наших силах принимать такие законы, которые будут положительно влиять на повышение речевой грамотности граждан. Например, при поступлении на государственную службу проводится тестирование, адвокаты сдают квалификационный экзамен, многие компании сами устанавливают испытание на соответствие должности при приеме на работу. Если бы на законодательном уровне был предусмотрен экзамен на уровень владения русским языком, особенно для публичных профессий, это могло бы существенно повлиять на снижение числа ошибок в речи ведущих на радио и телевидении». Он добавил, что в рамках профильных комиссий Мосгордумы уже не раз поднимались темы, связанные с бережным отношением к традициям русской речи, необоснованному количеству иностранных заимствований и употреблению сниженной лексики в публичном пространстве.

Впрочем, сам господин Шапошников недавно был замечен в употреблении нецензурной брани. Это произошло на «нулевом» чтении столичного бюджета в Мосгордуме во время заминки при ручном подсчете голосов. Микрофон господина Шапошникова был включен, а заседание транслировалось на канале столичного парламента в YouTube. Позднее он прокомментировал инцидент журналистам: «Да, и я был резок. Вспылил, что не бывает».

Сегодня российское законодательство не предусматривает наказания за употребление нецензурной брани в интернете, если она используется не на официальных ресурсах зарегистрированных СМИ.

При этом, по мнению Роскомнадзора, если СМИ публикует гиперссылку на ресурс, где употребляется нецензурная брань, оно нарушает закон и может получить штраф. В середине ноября руководители «Ведомостей», «Дождя», «Новой газеты», Forbes.ru, «Эха Москвы» и еще нескольких изданий написали письмо руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, в котором попросили разъяснить штрафы за гиперссылки на содержащие мат страницы. По их мнению, такая практика ущемляет свободы СМИ, а издания не должны нести вину за материалы на сторонних ресурсах. Пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский на это ответил, что, когда редактор публикует ссылку на материал с ненормативной лексикой, он хочет показать читателю определенный контент. «Соответственно, если вы размещаете гиперссылку, вы несете ответственность за то, что читатель увидит, перейдя по ней»,— сказал «РИА Новости» господин Ампелонский. Если же мат появляется в комментариях к материалу после его публикации, то, по словам пресс-секретаря Роскомнадзора, редакция должна сообщить об этом в ведомство и представить доказательства, после чего будет проведена проверка.

По данным регулятора, распространение материалов с нецензурной бранью остается одним из типичных нарушений в СМИ. Из года в год количество выявляемых журналистских материалов с нецензурной бранью практически не меняется. В пресс-службе ведомства “Ъ” сообщили, что с начала 2019 года составлено 419 протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ за употребление матерных слов и вынесено 14 письменных предупреждений. За аналогичный период 2018 года (11 месяцев) составлено 398 протоколов и вынесено 33 предупреждения. В ведомстве уточнили, что разъясняющая профилактическая работа по этим вопросам проводится регулярно в разных регионах России. Так, за последние годы в семинарах Роскомнадзора по соблюдению норм русского языка приняли участие более 45 тыс. представителей СМИ.

Елена Рожкова