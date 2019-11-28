В Краснодаре заведено дело на рекламирующую удаление молочных желез фирму

Краснодарское УФАС возбудило антимонопольное дело по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ в отношении ООО «Аэстетик Коллектив». Общество рекламирует на городских билбордах услуги по удалению женщинам молочных желез. По мнению антимонопольщиков, данная информация нарушает действующее законодательство о рекламе.

В частности, как сообщают в ведомстве, речь идет о слогане на билбордах: «Я смогла – сможешь и ты…» с изображением образа женщины с удаленной молочной железой. Сравнение здорового человека с онкобольными вызвало негативную реакцию у некоторых жителей города, сообщили в УФАС. В администрацию города с просьбой проверить законность данной наружной рекламы обратилось подведомственное СМИ, а мэрия, в свою очередь, направила заявление в Краснодарское УФАС. Дело рассматривалось на протяжении трех месяцев.

В итоге ведомственная комиссия признала данную рекламу ненадлежащей и нарушающей закон «О рекламе». Сообщается, что на дату принятия решения плакаты с билбордов были демонтированы рекламодателем самовольно – предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе не выдавалось.

Василий Хитрых