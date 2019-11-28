Неформальный документ

Социальное партнерство — это открытый диалог, разумный компромисс, конструктивное взаимодействие, способствующее решению совместных задач работодателя, работников и государства по повышению уровня жизни населения республики.

В республике более 25 лет эффективно развивается система социального партнерства, включающая в себя:

— Республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством республики, итоги выполнения которого подводятся каждые полгода;

— 170 отраслевых и территориальных соглашений;

— 6073 коллективных договора с охватом 68,1% работников от среднесписочной численности работающих.

В текущем году в непростых условиях прошли переговоры по заключению Республиканского соглашения на 2020–2022 годы. Удалось сохранить обязательства и социальные гарантии действующего соглашения и включить новые, например:

— по предоставлению работникам оплачиваемых выходных дней для прохождения диспансеризации;

— по предоставлению работающим женщинам 1 рабочего дня в течение года с сохранением среднего заработка для прохождения медицинского осмотра;

— по обеспечению участия представителей работников в заседаниях коллегиальных органов управления организации, в том числе по предоставлению представителям профкома свободного от работы времени с сохранением заработной платы;

— по включению в соглашения и коллективные договоры мероприятий, направленных на увеличение числа эффективных рабочих мест, развитие внутрипроизводственного обучения персонала, повышение квалификации, а также активное опережающее и профессиональное обучение работников, подлежащих высвобождению и т.д.

К слову сказать, за работодателями закреплено 21 обязательство для включения в коллективные договоры. Это и обязательное выделение средств на проведение физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы, а также выделение средств на приобретение путевок в санатории, лечебные курорты, в том числе для работников бюджетной сферы. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны некоторых представителей работодателей. В то же время есть примеры, когда именно они выступают определенным «локомотивом» в развитии социальной жизни трудового коллектива.

Среди обязательных условий для включения в коллективные договоры — это повышение заработной платы работников и ликвидация задолженности по ее выплате, обеспечение эффективной занятости и социальной защиты трудящихся, создание здоровых и безопасных условий труда, обеспечение гарантий молодежи.

Гарантии Республиканского соглашения являются минимальными и не могут быть изменены в коллективных договорах в сторону снижения защищенности работников. На уровне организации ее эффективное развитие возможно только в том случае, если работники могут на равноправной основе принимать участие в коллективных переговорах по вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, в консультациях, управлении организацией, разрешении трудовых споров.

Порой коллективные договоры воспринимаются работодателями как формальный документ, не обеспечивается равная реализация интересов всех участников социального диалога, нарушаются принципы социального партнерства, подвергаются давлению работники, решившие использовать свое законное право на коллективную защиту, в том числе на создание профсоюзных организаций.

Вместе с тем по-прежнему сохраняются такие проблемы, как низкая информированность работников о роли колдоговора, формальная его пролонгация, рекомендательный характер норм, установленных в коллективных договорах и соглашениях, заключение колдоговоров с иными (непрофсоюзными) представительными органами работников, так называемыми советами трудовых коллективов.

Профсоюзы выступают за реализацию права граждан на труд и обеспечение каждого трудящегося достойным рабочим местом, оснащенным современным оборудованием, отвечающим безопасным условиям труда, обеспечивающим достойный заработок; на государственные гарантии в сфере труда и защиту профсоюзами и государством.

Все эти задачи решаемы в рамках социального партнерства путем реализации обязательств, предусмотренных в Республиканском соглашении и коллективных договорах.

Апокин В.А., заместитель Председателя ФП РБ

Публикуется на средства субсидии Минтруда РБ на реализацию общественно-значимой программы «Коллективный договор: от А до Я».