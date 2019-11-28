Профсоюзная поддержка детского отдыха

В нынешнем году Первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» ГМПР направила на оздоровление детей членов профсоюза в загородных оздоровительных центрах более 14 млн рублей.

Компенсация части стоимости путевки в загородные лагеря – традиционная статья расхода профсоюзного бюджета. За последние два года общее число выделяемых средств на это направление выросло на три миллиона рублей.

Принятая в начале текущего года профсоюзным комитетом программа касается тех работников, чьи дети отправляются в период летних каникул в загородные оздоровительно-образовательные комплексы. Размер компенсации, которую получают члены профсоюза, составляет 3 675 рублей. По итогам летней кампании 2019 года 3855 членов профсоюза воспользовались своим правом получения компенсации стоимости путевки в детские оздоровительные центры «Горное ущелье» и «Уральские зори», входящие в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК».

Кроме того, профсоюзная организация Группы ММК в этом году вновь реализовала необычный проект - профильную смену с профсоюзной тематикой сразу в двух детских центрах. В течение трех недель дети изучали тонкости и нюансы профсоюзной деятельности, кураторами смены выступили специалисты ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР.