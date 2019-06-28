Сенат США принял проект военного бюджета на $750 млрд

Сенат США принял проект военного бюджета на 2020 год. Его объем составляет $750 млрд. Это больше на $34 млрд, или 5%, по сравнению с военным бюджетом на 2019 год, сообщает The Hill. Базовый бюджет Пентагона составит $642,5 млрд, $23,3 млрд выделяется для программ национальной безопасности Министерства энергетики, еще $75,9 млрд — в зарубежный фонд чрезвычайных ситуаций.

К бюджету планируется принять еще ряд поправок. Одна из них касается запрета на использование финансирования для проведения военных действий против Ирана без одобрения Конгресса. Если поправка будет принята, она будет добавлена в законопроект задним числом. Теперь законопроект должна согласовать Палата представителей.

Подробнее о бюджете — в материале “Ъ” «Белый дом сделал небюджетное предложение».