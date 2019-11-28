18,2 тысячи составило в октябре количество обращений, поступивших в службу финансового уполномоченного РФ. Это на 2,9 тыс. больше, чем месяцем ранее. Решения в октябре были вынесены по 7,1 тыс. обращений, 55% из них — в пользу потребителей. Более 95% жалоб связаны с моторными видами страхования — ОСАГО и каско. С 28 ноября обязательный досудебный порядок рассмотрения споров у финомбудсмена распространится на все виды страховых услуг, кроме ОМС. Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин ожидает большого количества обращений по таким видам, как страхование от несчастных случаев и болезней, страхование выезжающих за рубеж и страхование жизни.