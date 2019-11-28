Вручили кресло повыше

Экс-глава Димитровграда, самарский предприниматель Павел Архипов, проработавший в должности мэра полтора дня, заняв после этого должность главы управления социально-экономического развития администрации города, повышен до руководителя аппарата мэрии. Этому кадровому решению не помешало ни закрытое уголовное дело, в котором фигурировал господин Архипов в период управления городом, ни проводимые сейчас силовиками две доследственные проверки, фигурантом которых является чиновник. По словам Павла Архипова, против него никогда не возникало уголовных дел, а проверки инициировали его недоброжелатели. Юристы считают, что до признания господина Архипова виновным оснований для его ­увольнения нет.

Руководителя управления социально-экономического развития администрации Димитровграда Павла Архипова повысили до должности главы аппарата мэрии. В подчинении господина Архипова оказались отдел информационных технологий и защиты информации, правовое управление, отделы кадров и делопроизводства, а также организационный отдел и отделение по работе с обращениями граждан. Эту информацию „Ъ“ подтвердили в мэрии, добавив, что чиновник занял новый пост в текущем ­месяце.

Самарский предприниматель Павел Архипов стал известен общественности после избрания в начале этого года главой Димитровграда, однако на посту он продержался несколько дней. Господина Архипова считают креатурой лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ульяновской области Айрата Гибатдинова и депутата Госдумы, члена фракции КПРФ Алексея Куринного. После выборов гордумы в сентябре 2018 года, на которых КПРФ получила 90% мест, вступил в силу новый устав города, согласно которому исполнительную власть города возглавляет мэр, избираемый депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, состоящей в равных долях из представителей губернатора и гордумы. Из-за разных позиций представителей КПРФ и администрации отбор кандидатов не состоялся. 23 января 2019 года депутаты гордумы решили самостоятельно избрать главу Димитровграда. Лидер фракции КПРФ в региональном заксобрании Айрат Гибатдинов взял самоотвод, из оставшихся четырех кандидатов тайным голосованием главой города и был избран Павел Архипов. Однако уже 25 января суд отстранил господина Архипова от исполнения обязанностей мэра в качестве обеспечительной меры по заявлению губернатора региона Сергея Морозова, так как при избрании главы не была соблюдена прописанная в законодательстве процедура. 18 февраля суд признал избрание Павла Архипова незаконным. Кризис удалось устранить только после того как в ситуацию вмешался ЦК КПРФ, который предложил свою кандидатуру, устроившую членов комиссии от губернатора. В августе этого года мэром города стал Богдан Павленко, до этого занимавший пост руководителя администрации главы Республики Хакасия. Павел Архипов остался работать в мэрии Димитровграда. До карьеры политика господин Архипов трудился в структурах «Авиа­стара» и «Росатома». Также Павел Архипов был арбитражным управляющим. В 2010 году решением арбитражного суда за повторное нарушение был дисквалифицирован сроком на один год. Скандал вокруг политика возник после того, как он покинул должность городского главы. Как стало известно, во время руководства Димитровградом господин Архипов был фигурантом уголовного дела. Согласно комментарию ГУВД по Самарской области, дело было возбуждено в конце 2018 года по ч. 2 ст. 165 УК РФ по факту причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления полномочиями. В августе этого года дело закрыли. Сейчас господин Архипов фигурирует в доследсвенных проверках на предмет мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывания денег (ст. 174 УК РФ). Проверки проводятся силами ГУВД Самарской и Ульяновской областей.

Юристы сошлись во мнении, что доследственная проверка или уголовное дело не являются основанием для увольнения государственного служащего. Ситуация для Павла Архипова может измениться, если расследование примет серьезный масштаб. «Согласно уголовно-процессуальным нормам и Конституции РФ, виновность лица устанавливается только вступившим в силу приговором суда»,— поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Такого же мнения придерживаются партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко и управляющий партнер MDC-law Александр Курамышев: «Проведение доследственной проверки и даже возбуждение уголовного дела не являются основаниями для признания лица виновным. И если отказ от повышения или увольнение являются следствиями наличия у чиновника судимости, то в отсутствие вынесенного судом обвинительного решения, причин для их наступления нет». Как добавляет юрист, если вина Павла Архипова будет доказана, его политической карьере может грозить конец. По словам исполнительного директора консалтинговой компании S.D.A.Group Дмитрия Ярового, это может произойти и без приговора суда. «Конечно, существует формулировка „в связи с утратой доверия“, но она касается госслужащих. В данном случае это муниципальная должность. Поэтому все зависит от трудового законодательства и договора, который подписан с Павлом Архиповым. Исходя из этого, а также содержания нормативных актов, регулирующих деятельность господина Архипова, можно сделать вывод, есть ли основания для его увольнения»,— говорит исполнительный директор консалтинговой компании S.D.A.Group ­Дмитрий Яровой.

Как рассказал „Ъ“ председатель партии «Коммунисты России», вице-спикер регионального заксобрания, депутат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, во время избрания Павла Архипова мэром о его уголовном деле общественность была не предупреждена. «Наша партия в Димитровграде еще на этапе становления, поэтому мы об этом не знали. Если уголовное дело было, то о нем обязана была узнать широкая общественность, нужно было сообща решать, может ли такой человек занимать муниципальную должность. В целом, такие ситуации возникают из-за того, что после последних выборов и их результатов на волне популизма региональные и городские власти не могут прийти к консенсусу по ряду вопросов и работать в интересах граждан. Надеемся, следующие выборы решат политический кризис»,— поделился мнением Максим Сурайкин.

Схожее мнение высказал вице-спикер, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Дмитрий Грачев: «Об уголовных процессах я узнал из СМИ. Во время избрания товарища Архипова главой города об этом ничего не было слышно. Назначение его градоначальником само по себе признали незаконным, так что чему тут удивляться. Конечно, если ты выходишь в политическую плоскость, ты должен быть кристально чистым. С другой стороны, нельзя просто так обвинять человека, нужно дождаться решения суда».

Павел Архипов отрицает наличие уголовных дел против себя. По его мнению, проверки инициированы недоброжелателями, с которыми у политика возникли конфликты по поводу общего имущества. Ульяновские коммунисты проблемы с законом своего выдвиженца также отрицают. «Когда мы его выдвигали на пост главы Димитровграда, предварительно мы сами наводили справки о нем по своим каналам»,— говорил „Ъ“ лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Айрат Гибатдинов.

Евгений Чернов