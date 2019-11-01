К экс-мэру Димитровграда пришли по делу

ГУВД по Самарской области проводит доследственную проверку в отношении экс-главы Димитровграда (Ульяновская область) Павла Архипова. По результатам проверки могут быть возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174 УК РФ (отмывание денег). Господина Архипова считают креатурой лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ульяновской области Айрата Гибатдинова и депутата Госдумы, члена фракции КПРФ Алексея Куриного. Выдвиженец КПРФ возглавил Димитровград, уже являясь участником расследования другого уголовного дела. Сейчас он возглавляет социально-экономическое управление мэрии Димитровграда. Господин Гибатдинов опровергает информацию и считает, что кому-то во власти не нравится, что в горадминистрации работают «эффективные и грамотные люди».

УМВД по Самарской области проводит доследственную проверку в отношении предпринимателя, сотрудника администрации Димитровграда и его бывшего главы Павла Архипова. Чиновник может стать фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174 УК РФ) через подконтрольные компании – ООО «Стройсервис» и ООО «Юность». Сейчас бизнесмен передал свои доли организаций своей матери и супруге. По одной из версий, Павел Архипов мог легализовать через подконтрольные ООО «Стройсервис» и ООО «Юность» 15 млн руб. Сейчас владельцами долей в этих фирмах являются супруга и мать бизнесмена. Павел Архипов – новичок в ульяновской политике. Самарского бизнесмена считают креатурой лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ульяновской области Айрата Гибатдинова и депутата Госдумы РФ от Ульяновской области, коммуниста Алексея Куринного.

Павел Архипов родился 5 июня 1973 года в Куйбышеве (Самаре). Получил высшее образование по специальностям «менеджмент» и «юриспруденция». С сентября 2004 года по март 2011 года – арбитражный управляющий, член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Авангард». В 2010 году решением арбитражного суда за повторное нарушение при исполнении обязанностей арбитражного управляющего был дисквалифицирован сроком на один год. С 2011 года работал начальником управления внутреннего контроля и аудита ОАО «ГНЦ НИИАР». В 2015 году был уволен. В дальнейшем владел различными компаниями, зарегистрированными в Самаре и Ульяновске.

Павел Архипов возглавил Димитровград в январе этого года. Градоначальником он пробыл совсем недолго. Дело в том, что его назначение провоцировало острейший политический кризис в регионе. После выборов гордумы в сентябре 2018 года, на которых КПРФ получила 90% мест, вступил в силу новый устав города, согласно которому исполнительную власть города возглавляет мэр, избираемый депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, состоящей в равных долях из представителей губернатора и гордумы. Из-за разных позиций представителей КПРФ и администрации отбор кандидатов не состоялся. 23 января 2019 года депутаты гордумы решили самостоятельно избрать главу Димитровграда. Лидер фракции КПРФ в региональном заксобрании Айрат Гибатдинов взял самоотвод, из оставшихся четырех кандидатов тайным голосованием главой города и был избран Павел Архипов. Однако уже 25 января суд отстранил господина Архипова от исполнения обязанностей мэра в качестве обеспечительной меры по заявлению губернатора региона Сергея Морозова, так как при избрании главы не была соблюдена прописанная в законодательстве процедура. 18 февраля суд признал избрание Павла Архипова незаконным. В итоге кризис удалось погасить только после того как в ситуацию вмешался ЦК КПРФ, предложивший свою кандидатуру, устроившую членов комиссии от губернатора. В августе этого года мэром города стал Богдан Павленко, до этого занимавший пост руководителя администрации главы Республики Хакасия, коммуниста Валентина Коновалова. Павел Архипов остался работать в мэрии Димитровграда, но уже на должности начальника социально-экономического управления. Господин Архипов возглавил Димитровград будучи участником расследования уголовного дела, возбужденного в 2018 году ГУВД по Самарской области по ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления полномочиями). В ГУВД подтвердили возбуждение уголовного дела, но раскрывать подробности отказались.

Как поясняет управляющий партнер MDC-law Екатерина Курамышева, за статьи мошенничество и отмывание денег может грозить до 17 лет лишения свободы. За причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления полномочиями предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Сам Павел Архипов был недоступен для комментариев.

Ульяновские коммунисты проблемы с законом своего выдвиженца отрицают. «Павел Архипов о том, что где-то что-то якобы возбуждено, не знает. Более того, около двух недель назад он предоставил официальную новую справку от УМВД о том, что не был судим ни по каким уголовным делам. Когда мы его выдвигали на пост главы Димитровграда, предварительно мы сами наводили справки о нем по своим каналам»,– утверждает лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Айрат Гибатдинов. По его словам, в администрации Димитровграда господин Архипов «работает достаточно продуктивно». «И кому-то во власти это не совсем нравится, что в администрации Димитровграда работают эффективные и грамотные люди»,– резюмировал Айрат Гибатдинов.

Член высшего совета партии «Зеленые» Лев Павлючков считает, что «господин Архипов в Димитровграде не случайный человек». «Видимо, его задачей было встроиться в процессы перераспределения финансовых потоков, так сказать, «на земле». А то, что Павла Архипова из Самары в ульяновскую политику буквально за руку привел вице-спикер ЗСО Айрат Гибатдинов, может говорить о том, что коммунисты хотят контролировать эти потоки. Не случайно после своего ухода с поста мэра Павел Архипов остался работать в горадминистрации и на ключевой должности. Вполне возможно, что реальным мэром города остается именно господин Архипов, а не Богдан Павленко»,– считает эксперт. В тоже время ответственность за сложившуюся ситуацию он возлагает и на региональные власти. «Думаю, что появление в рядах ульяновских коммунистов персонажа, имеющего или имевшего проблемы с законом, никак не затронет реноме местного обкома КПРФ. Сейчас уровень доверия к "уголовникам" от КПРФ или к партии "Единая Россия" в области примерно одинаковый»,– добавил господин Павлючков

Евгений Чернов