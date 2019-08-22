Димитровград пошел на «красный эксперимент»

Депутаты гордумы Димитровграда, где 90% мандатов гордумы принадлежит фракции КПРФ, избрали мэром выдвиженца ЦК КПРФ Богдана Павленко, чья кандидатура была согласована не только с губернатором, но и, вероятно, на уровне администрации президента РФ. До этого Димитровград почти 10 месяцев прожил без легитимно избранного главы города из-за затянувшегося конфликта между КПРФ и администрацией губернатора. Политологи считают, что на этот раз исход выборов уже предрешен, однако будет ли «красный эксперимент» успешным, пока ­неизвестно.

Во вторник в гордуме Димитровграда Ульяновской области прошли выборы главы города (избирают депутаты из числа кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии). Как и ожидалось, мэром Димитровграда избран кандидат в члены ЦК КПРФ Богдан Павленко, до этого занимавший пост руководителя администрации главы Республики Хакасия коммуниста Валентина ­Коновалова.

Напомним, Димитровград, где по итогам сентябрьских выборов 2018 года 90% мандатов в гордуме оказалось у КПРФ, почти 10 месяцев жил без официально избранного главы — четыре предыдущие попытки организации выборов мэра сорвались вследствие противостояния фракции КПРФ и администрации губернатора. Сначала невозможно было отобрать кандидатов из-за равенства голосов противостоящих половин конкурсной комиссии (четверо — от гордумы и четверо — от губернатора региона), затем, после изменения положения о конкурсе (когда для признания кандидатом стало достаточно половины голосов), члены комиссии от губернатора, ссылаясь на уважительные причины, перестали являться на заседания.

Тенденция к преодолению затянувшегося кризиса власти проявилась 9 июля, когда в Ульяновск прибыл заместитель Геннадия Зюганова Юрий Афонин, который провел переговоры с губернатором региона Сергеем Морозовым, после чего прежний и.о. главы Димитровграда Алексей Гадальшин, которого поддерживала администрация губернатора, неожиданно уволился по собственному желанию (теперь он назначен руководителем управления внутренней политики администрации губернатора), на его место с 24 июля был назначен рекомендованный ЦК КПРФ и прибывший из Хакасии (где он занимал пост руководителя администрации главы республики) Богдан Павленко, а гордумой принято решение об объявлении нового, уже пятого по счету, конкурса на пост мэра.

В отличие от прежних конкурсов, комиссия на этот раз собралась в полном составе и допустила всех семерых претендентов до голосования в гордуме. В КПРФ изначально были уверены, что теперь все пройдет без проблем, потому что администрация губернатора сама более не заинтересована в продолжении кризиса, «так как в ближайшее время в Димитровграде откроется Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА, и могут приехать первые лица, которые, конечно же, тогда сразу могут обратить внимание на безвластие, а это губернатору не нужно». За Богдана Павленко проголосовали 26 депутатов из 29 присутствовавших, двое (вероятно, от «Единой России») проголосовали против всех, один депутат проголосовал за внефракционного депутата регионального заксобрания, кандидата Матвея Володарского. Остальные кандидаты не получили ни одного голоса. В этот же день господин Павленко принял присягу и приступил к исполнению своих обязанностей.

• Богдан Павленко родился 7 октября 1975 года в Новомосковске Тульской области. Окончил Богородицкий сельскохозяйственный техникум. Срочную службу проходил в Военно-космических войсках, с 1995 года по 2002 год служил в системе МВД РФ, работал в системе ЖКХ и соцсфере. В 2006 году окончил Университет Российской Академии образования по специальности «психолог». Дважды избирался депутатом городского собрания Новомосковска, в 2009 году избран депутатом Тульской облдумы. В 2013 году окончил Российскую Академию госслужбы по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2014 году избран главой города Донского Тульской области, в ноябре 2018 года назначен руководителем администрации главы Республики Хакасия. Кандидат в члены ЦК КПРФ.Награжден медалью «Трудовая доблесть III степени». Женат, воспитывает дочь.

Сам господин Павленко пояснил „Ъ“, что, несмотря на сложные отношения в Ульяновской области между КПРФ и партией власти с администрацией губернатора, он «намерен плотно и продуктивно взаимодействовать со всеми». «Я же пришел не на политическую должность, а должен заниматься конкретной хозяйственной работой, и здесь партии не имеют значения, одно без другого не может быть»,— сказал мэр Димитровграда. Он отметил, что проживать будет в Димитровграде постоянно, хотя как перевозить семью, пока еще не решил, «поскольку ребенку нужно в школу». Для решения важных вопросов, касающихся Димитровграда, намерен использовать свои связи, возможности и рычаги в федеральном центре, плотно взаимодействовать с ЦК КПРФ и фракцией коммунистов в Госдуме.

Ульяновский политолог Николай Васин отмечает, что, учитывая состав гордумы и предварительное согласование его кандидатуры не только с губернатором, но и, явно, с администрацией президента, итог голосования был изначально предопределен. Он не исключает, что это «своего рода эксперимент, но будет ли он удачным, пока неизвестно». «Не секрет, что представители власти стараются распространять мнение, что все профессиональные управленцы — из „Единой России“, а все редкие случаи проскакивания на властные посты представителей других партий — это, мол, недоразу­мение. И появляется соблазн подтвердить эту концепцию, чтобы отвадить электоральную массу от поддержки оппозиционных деятелей. Думаю, дальше региональное руководство будет очень ревниво следить за событиями в Димитровграде и, при случае, переносить вину в неудачах и проблемах на КПРФ»,— считает политолог. Он также заметил, что сам факт того, что на этот раз комиссия собралась в полном составе и допустила всех претендентов, хотя раньше представители от губернатора были категорически против такого подхода, «это очень саморазоблачительно и лишь подтверждает, что все предыдущие действия были продуманы и скоординированы».

Сергей Титов, Ульяновск