Суд связался с оператором

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил отменить решения нижестоящих инстанций о сносе станции мобильной связи «Билайн» в Краснодаре и вернуть дело на новое рассмотрение судом первой инстанции. Основным доводом ПАО «Вымпелком» стало несогласие с экспертным заключением, в котором объект признан капитальным. Против размещения вышки выступают жители микрорайона Пашковского. Юристы называют решение кассационной инстанции опасным прецедентом, поскольку в будущем, по их мнению, суды станут выносить решения в пользу корпораций.



Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрел кассационную жалобу ПАО «Вымпелком» на решения Арбитражного суда Краснодарского края и 15-го Апелляционного арбитражного суда, в рамках которого администрация Краснодара добивалась сноса самовольно построенной станции мобильной связи «Билайн» по улице Карасунской в Пашковском микрорайоне города.

Юрист ПАО «Вымпелком» Ольга Шурмина на суде оспаривала выводы экспертного заключения по данному делу, которое признало станцию связи объектом капитального строительства. Ранее назначенный судом эксперт Евгений Хвостов признал вышку капитальным объектом, а также установил, что строительство вышки связи нарушает градостроительные нормы, так как не соответствует правилам землепользования и застройки на территории Краснодара. В заключении экспертизы сказано, что «высота вышки сотовой связи превышает предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства в части превышения высоты объекта, проектная высота башни составляет 22 метра». Представитель ПАО пыталась в суде доказать, что экспертиза проведена с нарушениями, что вопрос о капитальности строения в рамках экспертизы исследован недостаточно, и добиться назначения новой судебной экспертизы.

На стороне истца в суде выступал местный житель Алексей Айвазов, являющийся третьим лицом по данному делу, а также его представитель — координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» (ЭВСК) Андрей Рудомаха. По словам последнего, строительство станции связи незаконно по причине нарушения ПАО «Вымпелком» статьи 13 Федерального закона «Об охране окружающей среды», согласно которой при размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил жалобу компании и отменил решения Арбитражного суда Краснодарского края и 15-го Апелляционного суда, которые признали строительство станции связи незаконным и постановили ее снести.

Андрей Рудомаха также сообщил, что на заседание не явились ни представитель администрации Краснодара, которая является истцом по этому делу, ни представитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, являющегося по данному делу третьим лицом. «Судя по синхронной неявке в суд представителя не только администрации, но и департамента, по тому, что они даже не предоставили отзывов на жалобу "Вымпелкома", а также по всему характеру сегодняшнего процесса, есть основания полагать, что сегодня мы наблюдали "договорной матч"»,— заявил господин Рудомаха. По его мнению, «Вымпелком», мог договориться с администрацией и департаментом о снятии претензий. В мэрии Краснодара не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил жалобу компании и отменил решения Арбитражного суда Краснодарского края и 15-го Апелляционного суда, которые признали строительство станции связи незаконным и постановили ее снести. Также Арбитражный суд СКО постановил вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Против размещения вышки выступают жители одного из крупнейших в городе районов — микрорайона Пашковского. Противоборство длится два года. Представители инициативной группы писали обращение на имя губернатора Кубани, а также пытались помешать строительству станции связи. «Оператор построил станцию не только не пытаясь учесть мнение населения, но и вопреки активным протестам местных жителей. А это несколько улиц, все дворы в радиусе нескольких километров. Мы в прокуратуру обращались, потом приезжал из Москвы представитель "Билайна", он сказал, что эту конструкцию местный филиал построил. Разрешительной документации у них не было»,— сказал представитель инициативной группы Алексей Айвазов. В ПАО «Вымпелком» не ответили на запрос “Ъ-Кубань”.

Юрист Руслан Шеметов, как и руководитель «Эковахты», отмечает, что решение суда можно назвать «опасным прецедентом». «Две нижестоящие инстанции встали на сторону населения и городских властей, которые поддержали людей. И теперь, когда Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил предыдущие решения, можно предположить, что в будущем они будут выноситься по принципу "лучше не связываться"»,— сказал юрист.

Елена Рыжкова