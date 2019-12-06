Пример для воздержания

23 мая 2014 года 22-летний Эллиот Роджер зарезал трех соседей, с которыми снимал квартиру, и отправился к зданию Alpha Phi — женского сообщества Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Оно должно было стать плацдармом его операции по уничтожению как можно большего количества женщин. План операции был изложен в 138-страничном манифесте, который Роджер накануне разослал 30 знакомым. В манифесте описывался идеальный мир будущего, в котором «женщины должны быть убиты или содержаться в изолированных концентрационных лагерях». 23 мая должно был стать днем возмездия — финального отмщения отвергнутого женщинами человека за годы жалкой и бессмысленной жизни, проведенной в одиночестве. Не сумев попасть внутрь здания, Роджер расстрелял двух девушек на пороге. В течение следующего часа он убил еще одного человека и ранил 14, а после застрелился сам. «Я хороший человек,— писал он в своем манифесте.— Человечество первым нанесло мне удар, приговорив меня к страданиям. Я этого не хотел».

New York Daily News, 25 мая 2014 Marie Claire, август 2014 Пресс-конференция после массовой стрельбы в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, 24 мая 2014 Фото: New York Daily News Фото: Marie Claire Фото: AP

Спустя три года, в декабре 2017-го, выпускник государственной школы в городе Ацтек, Нью-Мексико, 21-летний Уильям Атчисон вернулся в свою старую школу и убил двух учащихся старших классов, юношу и девушку, ранил еще 12, а после застрелился сам. Спустя еще полгода, в 2018-м, 25-летний Алек Минасян въехал на пешеходную часть улицы Янг в центре Торонто, насмерть задавил 10 человек и ранил 16. Все эти преступления, как и десятки подобных и на первый взгляд не связанных между собой, имели одну общую деталь: их совершили мужчины, причислявшие себя к группе «инцелов».

«Инцелы» (от английского «involuntary celibacy» — невольное воздержание) возникли в 1993 году как безобидный сайт для помощи людям с проблемами в личной жизни. Изначально, пока сообщество функционировало преимущественно в форме рассылки, там были и женщины, но по мере перемещения общения на форумы количество женщин уменьшалось (теперь их и вовсе блокируют), сообщество становилось моногендерным. Лишенные личной жизни мужчины обсуждали, почему с ними никто не спит и как в этом виноваты женщины. Над форумами девственников-мучеников посмеивался весь сексуально активный интернет, они продолжали страдать, наращивая в себе ненависть не только к недоступным женщинам, но и ко всему человечеству. К середине двухтысячных сообщество стало превращаться в радикальную группировку: согласно прошлогоднему комментарию аналитика американской правозащитной организации SPLC Кигана Хэнкса, инцелы активно вступают в ряды неонацистских организаций и начали представлять реальную опасность для общества. На данный момент, по разным оценкам, в интернет-группах инцелов состоит от 40 до 200 тыс. человек. Они пропагандируют отмену уголовного преследования за изнасилование, отказываются платить налоги, чтобы не содержать матерей-одиночек и не финансировать аборты, и обсуждают способы окончательного решения «женского вопроса».

При расследовании преступлений Роджера, Атчисона и Минасяна выяснилась еще одна подробность: все они называли своим «духовным отцом» Марка Лепина — абитуриента инженерного факультета Политехнической школы Монреаля, который в 1989 году объявил войну феминизму и расстрелял 14 женщин.