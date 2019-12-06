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«Политех». Режиссер Дени Вильнёв, 2009

Фото: Remstar Media Partners

Пример для воздержания

Как террористы-девственники воюют с феминизмом и при чем тут «Джокер»

Журнал "Коммерсантъ Weekend" от , стр. 12

В прессе и интернете все чаще обсуждают «инцелов» — ненавистников женщин, за последние пять лет совершивших пять массовых убийств. В прошлом году правительство Канады выделило $2 млн на расследование их деятельности. В этом году в США оцепляли кинотеатры во время премьеры «Джокера», опасаясь их появления. Weekend разобрался, кто они такие, за что ненавидят женщин и кого считают своим духовным отцом

Текст: Мария Бессмертная

1

«Девушки никогда не считали меня привлекательным. Я, правда, не знаю почему, но они все равно будут за это наказаны. В день возмездия я войду в дом самого отвязного женского клуба и зарежу там каждую испорченную блондинистую шлюху. И тогда все поймут, кто тут настоящий альфа-самец»

— заявил 22 мая 2014 года в своем YouTube-блоге бывший студент Калифорнийского университета Эллиот Роджер и на следующий день отправился выполнять обещанное.

23 мая 2014 года 22-летний Эллиот Роджер зарезал трех соседей, с которыми снимал квартиру, и отправился к зданию Alpha Phi — женского сообщества Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Оно должно было стать плацдармом его операции по уничтожению как можно большего количества женщин. План операции был изложен в 138-страничном манифесте, который Роджер накануне разослал 30 знакомым. В манифесте описывался идеальный мир будущего, в котором «женщины должны быть убиты или содержаться в изолированных концентрационных лагерях». 23 мая должно был стать днем возмездия — финального отмщения отвергнутого женщинами человека за годы жалкой и бессмысленной жизни, проведенной в одиночестве. Не сумев попасть внутрь здания, Роджер расстрелял двух девушек на пороге. В течение следующего часа он убил еще одного человека и ранил 14, а после застрелился сам. «Я хороший человек,— писал он в своем манифесте.— Человечество первым нанесло мне удар, приговорив меня к страданиям. Я этого не хотел».

New York Daily News, 25 мая 2014

New York Daily News, 25 мая 2014

Marie Claire, август 2014

Marie Claire, август 2014

Пресс-конференция после массовой стрельбы в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, 24 мая 2014

Пресс-конференция после массовой стрельбы в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, 24 мая 2014

Фото: New York Daily News

Фото: Marie Claire

Фото: AP

Спустя три года, в декабре 2017-го, выпускник государственной школы в городе Ацтек, Нью-Мексико, 21-летний Уильям Атчисон вернулся в свою старую школу и убил двух учащихся старших классов, юношу и девушку, ранил еще 12, а после застрелился сам. Спустя еще полгода, в 2018-м, 25-летний Алек Минасян въехал на пешеходную часть улицы Янг в центре Торонто, насмерть задавил 10 человек и ранил 16. Все эти преступления, как и десятки подобных и на первый взгляд не связанных между собой, имели одну общую деталь: их совершили мужчины, причислявшие себя к группе «инцелов».

«Инцелы» (от английского «involuntary celibacy» — невольное воздержание) возникли в 1993 году как безобидный сайт для помощи людям с проблемами в личной жизни. Изначально, пока сообщество функционировало преимущественно в форме рассылки, там были и женщины, но по мере перемещения общения на форумы количество женщин уменьшалось (теперь их и вовсе блокируют), сообщество становилось моногендерным. Лишенные личной жизни мужчины обсуждали, почему с ними никто не спит и как в этом виноваты женщины. Над форумами девственников-мучеников посмеивался весь сексуально активный интернет, они продолжали страдать, наращивая в себе ненависть не только к недоступным женщинам, но и ко всему человечеству. К середине двухтысячных сообщество стало превращаться в радикальную группировку: согласно прошлогоднему комментарию аналитика американской правозащитной организации SPLC Кигана Хэнкса, инцелы активно вступают в ряды неонацистских организаций и начали представлять реальную опасность для общества. На данный момент, по разным оценкам, в интернет-группах инцелов состоит от 40 до 200 тыс. человек. Они пропагандируют отмену уголовного преследования за изнасилование, отказываются платить налоги, чтобы не содержать матерей-одиночек и не финансировать аборты, и обсуждают способы окончательного решения «женского вопроса».

При расследовании преступлений Роджера, Атчисона и Минасяна выяснилась еще одна подробность: все они называли своим «духовным отцом» Марка Лепина — абитуриента инженерного факультета Политехнической школы Монреаля, который в 1989 году объявил войну феминизму и расстрелял 14 женщин.

25 000 долларов стоит идеальный, по мнению инцелов, набор пластических операций — после них, как считается, шансы понравиться женщинам значительно увеличиваются. В этот комплект входят уколы ботокса, увеличение запястий, уменьшение ноздрей, напечатанные на 3D-принтере черепные импланты и пластика челюстей

24 года составляет средний возраст участника форумов инцелов. Самым младшим — 16

14 месяцев провел в тюрьме Натан Ларсон, один из главных публичных сторонников инцелов. Будущий кандидат в Конгресс был осужден в 2008 году за отправленное в Секретную службу США письмо с угрозами убить избранного президентом Обаму

2

«Он сказал, что пришел за нами, потому что мы были феминистками. Я попыталась успокоить его и объяснить, что мы обычные студентки и что он мог бы просто учиться вместе с нами. После этого он начал стрелять»

— вспоминала спустя 15 лет бывшая студентка Политехнической школы Монреальского университета Натали Прово. В 1989 году Марк Лепин четыре раза выстрелил в нее — но она осталась жива.

6 декабря 1989 года 25-летний Марк Лепин, вооруженный ножом и самозарядной винтовкой, за две недели до этого купленной в охотничьем магазине, вошел в здание Политехнической школы Монреальского университета, поднялся в аудиторию, где проходила лекция по инженерной механике и, сделав предупредительный выстрел в потолок, потребовал, чтобы находившиеся в помещении студенты (всего в аудитории было около 60 человек) разделились на женщин и мужчин. После этого он отпустил мужчин и со словами «Вы женщины, которые хотят быть инженерами. Вы феминистки, а я ненавижу феминисток» расстрелял оставшихся девятерых студенток, шесть из которых получили смертельные ранения. Затем Лепин вышел из аудитории и стал бродить по университету: в последующие 20 минут убил еще восемь и ранил шестерых человек. Все убитые были женщинами, среди раненых оказалось четверо мужчин, но, по воспоминаниям очевидцев, эти жертвы носили случайный характер: Лепин, меньше чем за полчаса обошедший три этажа здания университета, искал именно женщин. По мере продвижения по университету убийства становились ожесточеннее: свою последнюю жертву, 23-летнюю студентку отделения материаловедения Мариз Леклер, Лепин уже после ее смерти несколько раз ударил ножом — как стало известно позднее, двое ее однокурсников в это время, не надеясь спастись, покончили жизнь самоубийством.

Инженерный факультет Политехнической школы, 6 декабря 1989

Инженерный факультет Политехнической школы, 6 декабря 1989

Погибшие 6 декабря 1989

Погибшие 6 декабря 1989

Фото: THE CANADIAN PRESS/Shaney Komulainen/ТАСС

После убийства Леклер Лепин покончил с собой — полиция пошла на штурм здания университета уже после того, как он застрелился из своей винтовки. У него в куртке было обнаружено 60 неиспользованных патронов и предсмертная трехстраничная записка, которую министерство внутренних дел Канады решило не обнародовать, чтобы не провоцировать фанатиков. Впрочем, уже спустя два дня стало известно, что в записке Лепин возлагал вину за случившееся на феминисток, испортивших ему жизнь. Доступ к полному тексту записки общественность получила спустя год: ее опубликовала известная канадская журналистка и феминистка Франсин Пеллетье, получившая ее от анонима.

Записка начиналась как предсмертная: «Если сегодня я покончу с собой, то, пожалуйста, напишите, что я сделал это не по экономическим соображениям (потому что я специально ждал, пока у меня закончатся финансы, даже на работу не устроился), а по политическим, ибо я решил отправить к создателю феминисток, которые всегда отравляли мою жизнь». Затем превращалась в полноценный манифест: Лепин винил феминисток в том, что они требуют равных с мужчинами прав, несмотря на то что избавлены от призыва в армию, и при этом хотят особых привилегий вроде отпуска по уходу за ребенком. Традиционный для радикальных консервативных кругов набор претензий к эмансипированным женщинам завершался так: «Меня как личность феминистки всегда приводили в ярость. Они хотят сохранить за собой преимущества женщин и в то же время пытаются присвоить преимущества мужчин». К письму Лепина, предназначавшегося им для публикации, прилагался список из 19 женских имен — его «идеальных» жертв. Все женщины из этого списка были публичными лицами с состоявшейся карьерой и занимали важные государственные и общественные посты. Одной из них была опубликовавшая письмо Франсин Пеллетье: в течение следующих лет она постаралась превратить трагедию в Политехе в основание для масштабного пересмотра положения женщины в обществе.

2 раза Марк Лепин пытался поступить в Политехническую школу Монреальского университета. Первый — в 1986 году, второй — в 1989-м

6 женщин-полицейских было в списке «идеальных» жертв Марка Лепина. Среди сфер, в которые, по его мнению, не следовало допускать женщин, были также журналистика, политика и профсоюзная деятельность

4 минуты ждала канадская полиция, прежде чем начать штурм здания. В это время полицейские пытались выяснить местонахождение Лепина. После 6 декабря 1989-го, благодаря общественной работе родителей убитых в Политехе, протокол штурма зданий был улучшен

3

«6 декабря войдет в историю как день, когда мужчины наконец-то совершили контратаку на феминисток, объявивших войну всему мужскому населению планеты»

— по воспоминаниям волонтеров телефонной службы скорой психологической помощи, экстренно открытой в Монреале в 1989 году, именно такие сообщения они чаще всего получали в первые недели после трагедии.

В выпусках новостей и многочисленных репортажах с места событий преступление Лепина было охарактеризовано как «антифеминистская атака»: пол его жертв, а также показания выживших учащихся Политеха не оставляли простора для интерпретаций. Однако в последовавшем обсуждении трагедии вопросы насилия над женщинами и ущемления их прав центрального места не заняли: общественность беспокоили не системные проблемы, а конкретные виновные.

The Gazette, 7 декабря 1989

The Gazette, 7 декабря 1989

Фото: Montreal Gazette

«Почему вы бросили своих однокурсниц?» — такой вопрос чаще всего задавали выжившим студентам тележурналисты в первые минуты после окончания штурма здания (публично извинились за это впоследствии только CBS). Им вторили и представители силовых структур. Сержант Рене Жальбер, звезда канадской армии, участвовавший в предотвращении террористического акта в здании Национального собрания Квебека в 1984 году, в интервью заявлял, что «не понимает, почему никто из однокурсников девушек не вступился за них». В течение следующего года несколько учащихся Политеха, выживших после атаки Лепина, покончили с собой, оставив однотипные предсмертные записки, в которых говорили, что больше не в состоянии справляться с чувством стыда после случившегося.

Не менее популярным было обсуждение психического состояния самого Лепина: многочисленные психиатры давали публичные комментарии и ставили ему диагнозы на основании разговоров с семьей и знакомыми, журналисты подробно писали о тяжелом детстве — до семи лет Лепин жил с отцом, который бил его и мать, борцы за нравственность винили в агрессии Лепина его увлечение фильмами ужасов и боевиками.

Единственные, кого не интересовали ни детство убийцы, ни чудом оставшиеся в живых свидетели, были феминистки. Они называли преступление «атакой на женщин» и пытались привлечь внимание общественности к неутешительной статистике: согласно опросам, в Канаде на 1988 год 51% женщин хотя бы однажды подвергались сексуальному и физическому насилию. Франсин Пеллетье, опубликовавшая предсмертную записку Лепина и ставшая после в глазах публики одним из главных экспертов по трагедии, называла случай Лепина «символом всех проблем современной патриархальной повестки». Она утверждала, что преступление Лепина было направлено против женщин вообще, а не против феминисток, и потому задачей общества было изменить положение женщин.

Активность феминисток, однако, дала парадоксальный результат. Пеллетье, а вместе с ней и остальные известные правозащитницы стали получать анонимные угрозы, в которых говорилось, что именно феминистки виноваты в случившемся. Некоторые журналисты, в числе которых была одна из самых популярных телеведущих Канады Барбара Фрум, публично заявляли, что «называть действия Лепина преступлением против женщин — значит упрощать проблему». Оппозицию между «женщинами» и «феминистками» подхватила консервативная пресса. Апофеозом стала колонка журналиста Марселя Адама в главной монреальской газете La Presse, где прямо говорилось: «Феминизм спровоцировал огромное количество насилия по отношению к женщинам».

12 процентов от общего числа зарегистрированных профсоюзами Канады инженеров на 1988 год составляли женщины

8 минут длился сюжет американского ток-шоу Nine Broadcast Plaza, в котором лидер группы «В поисках справедливости», сражавшейся за права мужчин, через несколько дней после трагедии в Монреале рассказывал, что «феминистки доводят мужчин до грани»

85 процентов женщин, согласно общественным опросам в Канаде 1988 года, хоть раз подвергались домашнему насилию со стороны супруга

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«Мне было шесть лет, когда произошла трагедия в Политехнической школе. Сейчас мне 26, и я наконец-то могу осмыслить, что тогда произошло. Я знаю по себе и по своим подругам — тот расстрел женщин, о котором при нас шепотом переговаривались наши матери, сделал из нас феминисток»

— так на вопрос о том, почему необходимо снимать фильм о событиях 1989 года, ответила Карин Ванасс, исполнительница главной роли и продюсер фильма «Политех».

Франсин Пеллетье и феминистки ее поколения считали, что проиграли борьбу. Несмотря на то что вскоре после событий в Монреале была организована государственная комиссия по изучению положения женщин, в 1993 году подготовившая национальный план действий по борьбе с насилием против женщин, несмотря на то что с 1991 года 6 декабря официально отмечалось в Канаде не только как День памяти, но и как День противодействия насилию над женщинами, им казалось, что они не смогли убедить ни общество, ни государство в необходимости кардинального изменения отношения к женщинам и тем самым предотвратить повторение монреальской трагедии.

Новое поколение феминисток считало события 1989 года делом прошлого. 6 декабря 1989 года стало точкой отсчета их новейшей истории, но к сегодняшнему дню прямого отношения это не имело. К 20-летней годовщине возникла идея увековечить события того дня в фильме.

Идейным вдохновителем фильма была актриса Карин Ванасс: она уговорила молодого и подающего надежды канадского режиссера Дени Вильнёва снять фильм о расстреле в Политехе. Уговаривать, по воспоминаниям Ванасс, пришлось долго: Вильнёва не без оснований пугали и деликатность темы, и возможная негативная реакция публики. Последние опасения оправдались еще до премьеры: фильм заочно называли «эксплуатацией трагедии» и призывали бойкотировать.

«Политех». Режиссер Дени Вильнёв, 2009

«Политех». Режиссер Дени Вильнёв, 2009

«Политех». Режиссер Дени Вильнёв, 2009

«Политех». Режиссер Дени Вильнёв, 2009

«Политех». Режиссер Дени Вильнёв, 2009

«Политех». Режиссер Дени Вильнёв, 2009

«Политех». Режиссер Дени Вильнёв, 2009

«Политех». Режиссер Дени Вильнёв, 2009

Фото: Remstar Media Partners

Фото: Remstar Media Partners

Фото: Remstar Media Partners

Фото: Remstar Media Partners

В черно-белом фильме (Вильнёв сознательно не хотел реалистического изображения крови в кадре), который пошагово воспроизводил события 1989 года, практически отсутствовал убийца. Безымянный стрелок (даже в титрах не называвшийся по имени) появлялся на экране в общей сложности в течение 15 минут, все остальное время было отдано двум главным героям — девушке, выжившей после атаки, и ее однокурснику. Ввод мужчины как одного из главных героев был, по словам Вильнёва, принципиальным решением. Ложную вину перед обществом, которую вменял феминисткам Лепин, Вильнёв рифмовал с ложной виной оставшихся в живых мужчин, которую им в первые месяцы после трагедии вменяла консервативная канадская пресса. Жертвами в фильме были и женщины и мужчины.

Кинокритики встретили фильм положительно. Режиссера хвалили за то, что он сумел превратить трагедию в настоящее произведение искусства, фильм сравнивали с «Герникой» Пикассо. Остальная пресса отнеслась к нему более настороженно: были опасения, что экранизация трагедии может спровоцировать новый всплеск насилия. Опасения оказались напрасными: показы прошли тихо. Казалось, события в Монреале остались в далеком прошлом: не было больше ни феминистов, ни антифеминистов, ни Марка Лепина — герои переживали трагедию вместе. А спустя пять лет Эллиот Роджер взял три пистолета и отправился в женский клуб Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

400 пунктов было в национальном плане действий, представленном в 1993 году комиссией по изучению положения женщин в Канаде

30 000 долларов составляет государственная стипендия, учрежденная в 2014 году в память об убийствах 6 декабря. Деньги присуждаются лучшим аспиранткам инженерного факультета Политехнической школы

2 закрытых предпремьерных показа фильма «Политех» было устроено в 2009 году для родственников погибших. Фильм им понравился, и они впоследствии защищали его от нападок

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«Я корю себя за неточное описание событий в Политехнической школе. Я называла их „преступлением против женщин“. Почему я избегала слова „феминистка“? Ответ звучит глупо и грустно: потому что я думала, что „женщина" более понятно. Потому что даже у тех, кто ненавидит феминисток, в жизни есть женщины, которых они любят. Потому что мне было страшно»

— так недавно прокомментировала Франсин Пеллетье общественную дискуссию после трагедии в Политехе.

Имя Марка Лепина вернулось в прессу благодаря скандалу, которым сопровождался выход «Джокера» Тодда Филлипса. Главного героя фильма в исполнении Хоакина Феникса в интернете окрестили «будущим кумиром инцелов». Действительно, соблазн сравнить Джокера, который в 40 лет живет с мамой и боится разговаривать с женщинами, с девственниками-женоненавистниками был довольно велик. Власти отнеслись к сравнению со всей серьезностью: в нескольких американских штатах показы «Джокера» проходили практически в полицейском оцеплении — власти всерьез боялись, что на сеансы придут вдохновленные им террористы.

Опасения не были вовсе беспочвенными: пока в США перекрывали кинотеатры, в Канаде ожидал суда Алек Минасян, весной 2018-го объявивший о начале «восстания инцелов» и убивший десятерых человек. Слушания назначены на февраль 2020 года, все это время дело Минасяна активно обсуждается в СМИ. Как и 30 лет назад, общественность живо интересуется фигурой убийцы (в прессе обсуждают, не обижал ли Минасяна отец, не страдает ли он синдромом Аспергера) и различными факторами, спровоцировавшими радикализацию молодежи (кризис неолиберализма, распространение смартфонов, общая невротизация городского населения, пагубное влияние порнографии). Как и 30 лет назад, почти все игнорируют гендерный аспект радикальной повестки инцелов.

Как отметила Франсин Пеллетье в своей недавней колонке: «События в Политехе — это как президентство Обамы. Мы все думали, что с расизмом покончено. А оказалось, что он просто мутировал. После той стрельбы мы думали, что добьемся существенных изменений в положении женщин. Единственное, что произошло с тех пор,— это то, что не только слово „феминистка“ стало запрещенным, но и слово „женщина“».

50 кинотеатров в Нью-Йорке в целях предотвращения террористических атак запретили своим посетителям гримироваться в Джокера и надевать его маски

1 040 071 522 долларов собрал на данный момент в прокате «Джокер» Тодда Филлипса. Фильм стал самой кассовой картиной с рейтингом 18+ в истории

0 террористических атак было совершено на показах «Джокера»

 

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