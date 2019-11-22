«Позволь себе сорваться хоть раз — и еще 20 лет тебя будут считать сукой»

В отношение Николая Степановича к моим стихам тоже надо, наконец, внести ясность, потому что я до сих пор встречаю в печати (зарубежной) неверные и нелепые сведения. Так, Страховский пишет, что Гумилев считал мои стихи просто “времяпрепровождением жены поэта”, а (в Америке же), что Гумилев, женившись на мне, стал учить меня писать стихи, но скоро ученица превзошла… и т. п.

Все это сущий вздор! Стихи я писала с одиннадцати лет совершенно независимо от Николая Степановича»

Анна

Ахматова