«Позволь себе сорваться хоть раз — и еще 20 лет тебя будут считать сукой»

Женщины, отказавшиеся быть жертвами гендерного неравенства даже в те времена, когда оно было узаконенным,— чем им пришлось пожертвовать, на что согласиться, через что пройти? Классики литературы, звезды кино и театра, политики и общественные деятели рассказывают, каково быть женщиной-творцом в мужском мире
Я сделала три аборта, потому что была уверена, что дети несовместимы с моей работой. Человеку дано определенное количество сил, и я не хотела тратить их на что-то кроме искусства. Хорошие художники, у которых есть дети? Конечно, такие есть. Это мужчины»
Фото: AP
Я — комедийная актриса, принято считать, что такими становятся только “бабы с яйцами”. Понимаете? Яйца — это то, что есть у храбрых и сильных. А когда мы оказываемся храбрыми и сильными, они наделяют нас воображаемыми яйцами»
Невозможно писать, когда есть ребенок. Это сплошной ужас, это крест, который нужно нести. К тому же для образованной женщины нет ничего более скучного, чем проводить бесконечное количество времени с маленькими детьми. Если бы я не оставила своих детей, я бы спилась или — как моя мать — впала в депрессию»
Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ
Женщине очень тяжело стать архитектором, потому что эта профессия отнимает чудовищно много времени, которое женщине хочется потратить на семью и детей. Посмотрите на меня: я все время работаю, и у меня ни семьи, ни детей»
“Мы очень хотим работать с женщинами-режиссерами, но ведь у них дети”,— я слышала такое даже от тех начальников, которые были сами женщинами. Какое же свинство: ведь никто не спрашивает мужчин, у которых есть дети, справятся ли они с работой»
Я уверена, многие из успешных женщин думают так: “Я себе жопу рвала, чтобы получить эту работу, и не собираюсь нанимать только женщин, потому что тогда меня на хрен уволят. Конечно, я хочу изменить мир. И я его меняю как раз тем, что я — женщина, находящаяся на этой должности”. А на самом деле они хотят только нравиться начальству (то есть мужчинам) и много зарабатывать»
Фото: Michal Dolezal/CTK, AP
Я думаю, в аду есть специальное место для женщин, которые не помогают друг другу»
Фото: AP
В какой-то момент, когда мое шоу начало приносить очень большие деньги, я поняла, что мои сотрудники получают ту же зарплату, что и прежде. И я сказала своему боссу: “Всем нужна прибавка”. И представляете, что он ответил? “Это же просто девочки. Кучка девочек. Зачем им деньги?”»
Я параноидально боюсь повысить голос даже в тех случаях, когда следовало бы. Потому что сразу назовут истеричкой и посоветуют валиум. Сорвись хоть раз, хоть немножко — и еще 20 лет тебя будут считать сукой. Если ты женщина и хочешь быть в деле, тебе остается только одно — быть гребаным совершенством»
Фото: © Jan Versweyveld
Короткий период позитивной дискриминации абсолютно необходим. Он будет во многих отношениях болезненным и для патриархального мира, и для женщин внутри него, но через него необходимо пройти»
Фото: Lefteris Pitarakis, AP
Издатели “Гарри Поттера” сказали мне: эта книга должна привлечь и мальчиков и девочек. А я такая: ну здорово. И тогда они говорят: вы же не возражаете, если мы поставим вместо вашего имени ваши инициалы — Джей Кей? Потому что, ну конечно, им хотелось как-то замаскировать, что я женщина. Но я так мечтала, чтобы книга вышла, что если б они назвали меня Рупертом, я бы тоже согласилась»
Фото: Pictorial Press Ltd / Alamy/ТАСС
Для творчества необходима интеллектуальная свобода. А женщины всегда были нищими: не только последние двести лет, а с самого начала времен. Таким образом, у женщин не было ни малейшего шанса создавать литературу. Вот почему я так настаиваю на важности дохода и собственной комнаты»
Мне казалось, что, если я не буду писать, никто не примет меня за человека.
Фото: Б. Виленкин / фотоархив журнала «Огонек»
В отношение Николая Степановича к моим стихам тоже надо, наконец, внести ясность, потому что я до сих пор встречаю в печати (зарубежной) неверные и нелепые сведения. Так, Страховский пишет, что Гумилев считал мои стихи просто “времяпрепровождением жены поэта”, а (в Америке же), что Гумилев, женившись на мне, стал учить меня писать стихи, но скоро ученица превзошла… и т. п.
Все это сущий вздор! Стихи я писала с одиннадцати лет совершенно независимо от Николая Степановича»
Фото: Pictorial Press Ltd / Alamy/ТАСС
Я узнала из газет, что “Здравствуй, грусть!” написала не я, а мой отец или некий старый писатель, которому заплатили за молчание»
Второго дня мне прислали экземпляр одной шведской школьной газеты с рецензией на “Бритт-Мари”. Довольно странная рецензия, начинается со слов: “То, что замужняя женщина, мать подросших детей, служащая, написала книгу,— это большая смелость. А если она еще и получила вторую премию на конкурсе книг для девочек, это вызывает большое восхищение”»
Мне почему-то казалось, что женщина в качестве автора, особенно автора детективов, будет встречена читателем с предубеждением, что мужское имя вызовет больше доверия»
Фото: George Richmond/National Portrait Gallery, London
Я старалась не только тщательно соблюдать все обязанности, предписанные женщине, но и относиться к ним с глубокой заинтересованностью. Это мне не всегда удавалось, ибо временами, когда я шью или занимаюсь с ученицей, я чувствую, что куда охотнее почитала или написала бы что-то. Однако я сдерживаю себя, и одобрение моего отца оказывается вполне достаточной наградой за эти ограничения»
Фото: Paul Salmon / Alamy/ТАСС
Мне всегда казалось — и в детстве, и сейчас, когда я сложившийся писатель,— что у большинства авторов-мужчин есть уверенность в себе, которой мне не дано. Я надеялась, это придет, но годы идут, а я по-прежнему не уверена в том, что делаю»
Папа встретился с мистером Найлзом (из издательства) по поводу моей книжки сказок. Мистер Н. сказал, что хочет “девчачью историю”, так что я начинаю “Маленьких женщин”. Попробую вытянуть, хотя радости в том для меня нет. Никогда не любила девочек, да и не то чтоб знаю их хорошо»
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Я не советую женщинам заниматься режиссурой. Это очень тяжелая профессия. Не буду перечислять чем. Она очень тяжела во всех отношениях и для мужчин тоже. Но для женщин еще больше»
Фото: ОРКФ «Кинотавр»/Илья Базарский
У меня замечательный разговор был с Никитой Сергеевичем Михалковым: он пришел на премьеру “Связи”, мы долго разговаривали, он мне что-то объяснял про финал — вполне уважительно. А потом говорит: “Ну, вообще место бабы — между кулаком и плитой”»
Фото: Entertainment Pictures / Alamy/ТАСС
Мне не нравится, когда меня называют женщиной-режиссером. Если вам обязательно надо меня как-то определить, говорите, что я привлекательный режиссер»
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Вера Марецкая спросила: “Неужели ты собираешься заниматься режиссурой? Будешь всю жизнь ходить в мужском костюме и с портфелем под мышкой?” Такое уж мнение бытовало о профессии»
Фото: AP
Очень сложно заставить борд, состоящий из 40–50-летних белых мужчин, заинтересоваться историей женщины, которая могла бы быть их первой женой или матерью. Они не хотят инвестировать в такое путешествие. Но мужчины помоложе уже относятся к этому иначе. Так что все меняется»
Всякое специальное — “женское” движение возбуждает в мужчинах чувства весьма далекие именно от “равенства”. Так, один самый обыкновенный человек — мужчина,— стоя сегодня у окна, умилялся: “И ведь хорошенькие какие есть!” Уж, конечно, он за всяческие всем права и свободы. Однако на “женское шествие” — совсем другая реакция. Вам это приятно, амазонки?»
Фото: AFP
У меня никогда не возникало чувства неполноценности, моя женственность ни в чем меня не стесняла. “Для меня,— сказала я Сартру,— это как бы не в счет”.— “И все-таки вас не воспитывали как мальчика: надо бы присмотреться к этому получше”. Я присмотрелась и сделала открытие: этот мир был мужским миром, мое детство было насыщено мифами, созданными мужчинами, и реагировала я тогда совсем не так, как если бы была мальчиком»
Фото: AP
Если бы я ждала черную женщину-советолога, чтобы сделать ее своей ролевой моделью, я бы ждала до сих пор. Поэтому моими ролевыми моделями были белые мужчины — старые белые мужчины,— те, что были главными в моей области»
Я преодолела в себе чрезмерную эмоциональность, присущую женщинам прошлого,— именно то, что больше всего вредит в дипломатии. В дипломатии нужно: бесчувствие, объективность, холодный рассудок и никаких эмоций… Я всегда чувствую, что на меня женщинами возложена миссия показать человечеству, что мы, женщины, можем сделать часто гибче и лучше мужчин во многих областях, а особенно в дипломатии»
Фото: AP
На пути к гендерному равенству сделано уже довольно много, но это все первые ласточки. Тот факт, что есть, например, я, еще не делает мир равноправным»
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