За свиней поборются письмами

В Курской области активизировался протест жителей Поныровского района против строительства «Мираторгом» свинокомплексов вблизи «исторических мест». Брат главы района Владимира Торубарова Юрий обошел дома жителей двух сел Ольховатского сельсовета, в основном выступающих против строительства свинокомплексов (ориентировочной стоимостью около 5 млрд руб.), и предложил подписаться за отсыпку дороги. В действительности 77 жителей подписались не только за дорогу, но и за свинокомплексы: их подписи появились под открытым письмом к губернатору Роману Старовойту в поддержку проектов агрохолдинга. Селяне заявили, что их обманули, и направили губернатору 339 подписей против комплексов. Глава района заверил, что не имеет отношения к действиям брата.

Неизвестные активисты во главе с Юрием Торубаровым, братом главы района Владимира Торубарова, прошли по домам жителей двух сел Ольховатского сельсовета и собрали подписи якобы за отсыпку щебнем километра дороги на улице Задовке села Становое. В действительности же собранные подписи оказались приложены к письмам в поддержку строительства свинокомплекса на 5 тыс. маточного поголовья (примерная стоимость одного такого объекта — порядка 2,5 млрд руб.) вблизи Ольховатки, против чего выступают местные жители. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказала член инициативной группы Ольховатского сельсовета Татьяна Богданова: «Селянам говорили: подпишитесь за дорогу, они и подписывались, а про “Мираторг” никто не упоминал». Ранее Владимир Торубаров, руководитель администрации Поныровского района, в беседах с протестующими говорил, что «как глава» выступает «за строительство», хотя и понимает требования жителей.

Открытых писем в адрес губернатора в поддержку проектов «Мираторга» оказалось два. Они идентичны по содержанию, одно якобы от жителей села Теплого, другое — от жителей Станового Ольховатского сельсовета. Эти письма были разосланы на днях в курские СМИ. В тексте констатируется, что села не развиваются и районный бюджет «не в силах изменить ситуацию», но «крупной компании, такой как "Мираторг", это под силу». Авторы выражают надежду, что «Мираторг» «поможет сохранить людей на селе, улучшить инфраструктуру, поможет в проведении поисковых работ».

Уже несколько месяцев жители Ольховатки Поныровского района и Верхнего Любажа Фатежского района добиваются прекращения строительства свинокомплексов вблизи сел. Изначально протестующие заявляли, что возведение объектов ведется с нарушениями и в непосредственной близости от населенных пунктов. Это, по мнению граждан, может ухудшить экологическую ситуацию. Также активисты взывали к исторической памяти, которую, как они считают, осквернит запах от комплексов: Ольховатка была ключевым направлением боев на северном фасе Курской дуги в июле 1943 года, а в 9 км от нее находится мемориальный комплекс «Ангел мира». Активисты (примерно каждый десятый житель сел) написали целый ряд обращений в надзорные органы и органы власти разных уровней, пытаясь остановить строительство.

Проверки подтвердили, что оба объекта холдинга в районах возводились без разрешительной документации. После этого областные власти объявили о привлечении «Мираторга» к административной ответственности, консервации объектов и проведении публичных слушаний об их дальнейшей судьбе. Фактически «Мираторгу» дали еще несколько месяцев для оформления документации, но протестующие теперь требуют сноса объектов. Они опасаются, что анонсированная «консервация» приведет к фактической достройке почти готовых комплексов, после чего объекты могут быть запущены в любой момент.

Глава Ольховатского сельсовета Владимир Кофанов вчера рассказал “Ъ-Черноземье”, что в конце прошлой недели в селах одновременно собирали подписи сразу под двумя письмами — в адрес господина Кофанова с просьбой обратиться в «Мираторг» для выделения средств на дорогу, а также в адрес губернатора Романа Старовойта в поддержку строительства «Мираторгом» свинокомплекса. «Я отреагировал на письмо, адресованное мне. Написал в "Миратор"”: в связи с многочисленными обращениями жителей прошу оказать помощь в отсыпке дороги. Ответа пока не пришло», — пояснил господин Кофанов.

По словам собеседника “Ъ-Черноземье”, входящего в инициативную группу местных жителей, 19 ноября в район приезжала заместитель губернатора Ирина Хмелевская, которая пообещала включить дорогу в областной план работ. На встрече чиновницы с несколькими жителями Станового присутствовал и глава района Владимир Торубаров. В ходе встречи жителям предложили написать обращение к «Мираторгу» с просьбой помочь с дорогой, но те отказались, заявив, что не пойдут против принципиальной позиции жителей Ольховатки, отметил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Владимир Торубаров вчера заверил “Ъ-Черноземье”, что не имеет отношения к сбору подписей в поддержку «Мираторга». «Этим занимается мой старший брат, он живет в Становом, и у него своя жизнь. Мне такая ситуация не нужна — я грамотный человек и понимаю, что от нее мне больше вреда, чем пользы. Могу сказать одно: "Мираторг" пока не обращался за получением разрешения на строительство в администрацию района, и он не получит разрешения, пока не представит все необходимые документы», — заявил глава.

Инициативная группа Ольховатского сельсовета в ответ на действия сторонников свинокомплекса уже направила губернатору открытое письмо против объекта с 339 подписями, сказала “Ъ-Черноземье” Татьяна Богданова: «Мы прошли по трем селам, Ольховатку — полностью, и каждый высказался против “Мираторга”». В письме (копия есть у „Ъ“) жители предлагают главе региона развивать в Поныровском районе туризм, а не «строить свинарники на костях погибших героев».

По словам госпожи Богдановой, ситуацию с появлением подписей за и против «Мираторга» уже изучают в областном УФСБ. Представители управления вчера не смогли оперативно подтвердить “Ъ-Черноземье” интерес ведомства к спору жителей и холдинга.

Олег Мухин