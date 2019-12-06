Новое звено в торговых цепочках

Все чаще поддержка высокотехнологичных компаний в той или иной степени связывается с их способностью производить товары, имеющие потенциал поставок за рубеж. Фактически сам по себе этот критерий позволяет самым легким способом оценить конкурентоспособность разработки. В Москве промышленные компании могут получить индивидуальную помощь по встраиванию в торговые цепочки и выходу на внешние рынки — это касается как продвижения продукции, так и поиска новых партнеров и потенциальных покупателей.

Различные программы поддержки экспорта реализуются как на федеральном, так и региональном уровнях. Предполагается, что все эти меры позволят к 2024 году нарастить объем несырьевого экспорта до $250 млрд, как это заложено в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». Однако представители компаний-экспортеров зачастую отмечают нехватку единого «навигатора» по мерам поддержки в качестве одной из наиболее распространенных проблем.

Выделением субсидий и прямой поддержкой экспортеров занимается в первую очередь Российский экспортный центр (РЭЦ). В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк). В частности, компании могут рассчитывать на получение кредитов на период ожидания поступления выручки по экспортному контракту, предусматривающему отсрочку платежа, а также страхование такой задолженности. Возможно и кредитование покупателей по зарубежным контрактам. Субсидии позволяют также покрывать часть расходов на продвижение высокотехнологичной продукции. Также за льготными займами компании могут обратиться в различные фонды поддержки промышленности: Фонд развития промышленности или Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

В свою очередь, предоставление нефинансовой поддержки экспортерам и экспортно ориентированным компаниям включает различные инструменты, позволяющие найти потенциальных партнеров и покупателей. Ее также можно получить в Московском экспортном центре, в различных ассоциациях и деловых советах или обратиться напрямую в торгпредства России за рубежом.

Основным драйвером развития экспорта в Москве стал Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК АНО «Моспром». Центр работает в формате «навигатора» для промышленных предприятий, ориентированных на экспорт, как с точки зрения решения текущих проблем, так и подбора мер поддержки, которые им необходимы: от решения технических вопросов и преодоления административных барьеров до поиска новых покупателей и встраивания московских компаний в международные кооперационные цепочки. Также новый институт оказывает индивидуальную поддержку по всем аспектам внешнеэкономической деятельности, включая вопросы сертификации, проверки торговых барьеров и таможенного регулирования.

Сейчас «Моспром» не только выступает единым консалтинговым центром поддержки, предлагая квалифицированных специалистов, которые могут обеспечить участие в международных выставках, проведут бизнес-миссии, найдут байеров или организуют для них технологические туры на столичные производства, но и разрабатывает под запросы компаний персональные решения. Для кого-то это может быть преодоление административных барьеров, а для других — разработка маркетинговых стратегий.

Традиционно сервис назначения встреч (Matchmaking) подразумевает подбор потенциально заинтересованных байеров. Теперь перед каждым мероприятием специалисты Центра выезжают на производства, общаются с руководством компаний, анализируют условия выхода на целевые рынки, а также проверяют заинтересованность байеров в переговорах с московскими компаниями. Такой нацеленный сбор информации помогает компаниям сэкономить время и заранее решить множество рабочих моментов.

Среди московских компаний уже есть успешные примеры экспорта высокотехнологичной продукции. Так, московская компания Crocus Nano Electronics LLC (ООО «Крокус Наноэлектроника»), производитель электронных компонентов, развивающая в России инновационную энергонезависимую память по технологии MRAM (магнитно-резистивная память) и RRAM (резистивная память), уже успешно работает с зарубежными странами.

«На текущий момент наша компания в основном направлена на экспорт. Мы находим зарубежные рынки, они — нас. Полагаю, зарубежных партнеров привлекают наши экспертиза, гибкость и потенциал. Сейчас мы работаем с США, Германией, Китаем. Наша компания не производит конечный продукт — микросхему в корпусе. Мы производим ее основную составляющую — микрочип, который в дальнейшем преобразуется в микросхему или микросборку. В такой роли мы входим в экосистему разработки конечного продукта партнером. Например, по части пассивных интегральных устройств мы сотрудничаем с Германией и входим в кооперационную цепочку производства микротрансформаторов»,— отмечает представитель компании.

На недавно завершившейся выставке Productronica-2019 компания подписала соглашение о намерениях с индийской компанией Zepto Microwave and chip devices LLP. Индийский технологический партнер является производителем полупроводников для разных сфер деятельности, среди которых и аэрокосмическая сфера. И поскольку речь идет о таком месте, как космос, то любое устройство, которое там используется, должно обладать значительным сроком жизни — порядка 25 лет. Развиваемая ООО «Крокус Наноэлектроника» энергонезависимая память обладает высокой надежностью и радиационной стойкостью, что позволяет ей удовлетворять этим требованиям.

Также крупнейшими экспортерами являются Нанотехнологический центр композитов, поставляющий за рубеж системы внешнего армирования, углеродную фибру и другую продукцию в целый ряд стран, а также компания «Профотек», технологические решения которой успешно применяются на подстанциях в Швейцарии, Италии, Франции и Канаде (подробнее об этих проектах читайте на стр. 4). Интересные проекты реализуют и компании «Медплант» и «Ортомода». Первая обеспечивает страны СНГ различной медицинской техникой собственного производства, включая наборы для скорой и первой медицинской помощи для различных применений, вторая же получила заказ на производство обуви для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата от реабилитационного центра в округе Ланьчжоу в китайской провинции Ганьсу, сумма соглашения составила 3,5 млн руб.

Ксения Ильинская