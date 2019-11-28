Нижегородские школы заваливает бумагой

Депутат думы Нижнего Новгорода и директор школы Игорь Богданов от имени коллег пожаловался гордуме, что органы власти заваливают их множеством бюрократических запросов, отвлекая учителей и детей от учебного процесса. По его словам, школам навязывают надуманные «единые» уроки, а учителя в рамках акции ГИБДД патрулируют пешеходные переходы. В администрации города считают, что примерно половина поступающих в школы документов не требует ответа, но решили вместе с депутатами провести детальный анализ документооборота, чтобы оценить вал бюрократической переписки.



На заседании городской думы депутат и директор средней школы №91 Игорь Богданов крайне эмоционально высказался о множестве запросов, отвлекающих учителей от организации учебного процесса. В его обращении «О бумагах», розданном всем депутатам, говорилось о том, что документооборот в школах становится «мерилом лояльности перед начальством» и неважно, что написано в бумаге, главное — вовремя ее сдать. По подсчетам Игоря Богданова, всего за несколько дней, с 5 по 8 ноября, в школы поступило 22 запроса, четыре требования, 13 распоряжений и 42 приглашения на мероприятия от министерства и департамента образования и прочих организаций, желающих получить информационный материал от школ.

«Иначе как издевательским нельзя назвать запрос администрации города "О предоставлении информации о работе школы по противодействию экстремизму за три последних года" со сроком исполнения восемь часов. Или детский экологический центр присылает запрос на 17 страницах и методические рекомендации по их заполнению на 102 страницах»,— указал в своем обращении Игорь Богданов. Он отметил, что многочисленные фонды и центры, осваивающие государственные гранты, через министерство образования заставляют школы отчитываться. Отдельно досталось организаторам «навязываемых единых уроков» финансовой грамотности, ЖКХ, конституции и патриотизма, прав человека, единства, волонтера, памяти, ­СПИДа, трезвости, коррупции, честного налогоплательщика, молодого предпринимателя, избирателя и других. В обращении была раскритикована и акция управления ГИБДД «Засветись». По словам Игоря Богданова Госавтоинспекция прислала в школы 14 срочных писем и запросов, прося шесть отчетов со сроком исполнения «вчера», а педагоги с 16:00 до 18:00 направлялись на патрулирование пешеходных переходов. Школьников постоянно привлекают к различным «массовкам», срывая занятия.

В своем выступлении депутат Богданов, заручившийся поддержкой нескольких школ и гимназий, попросил «остановить это безумие», съедающее рабочее время учителей. «С какого, простите, бодуна нас заставляют дежурить на переходах, мониторить и анкетировать? Мы должны вести уроки и заниматься с детьми, обучать их, а мы занимаемся бумагами! Давайте обратимся к губернатору: умерьте пыл Злобина (министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.— “Ъ-Приволжье”). Лошадь-то одна, и она имеет одну рабочую силу», — просил директор школы.

Заместитель главы администрации города Любовь Сачкова рассказала, что еще летом по аналогичным жалобам Игоря Богданова департамент образования провел мониторинг школьного документооборота и выявил, что «50% документов носит информационный характер», не требующий ответа от школ. По итогам мониторинга директорам школ поручили внедрить «внутренние фильтры», разделив входящую документацию на обязательную к исполнению и не обязательную. Она отметила, что проект «Навигатор» по «персонифицированному учету детей» идет в рамках нацпроекта «Образование» (депутат жаловался, что все школы обязали заполнять трудоемкие базы данных на учеников, не спрашивая согласия их родителей). «Каждый раз приходят новые вводные, новые методические рекомендации о формировании этих баз данных», — отметила госпожа Сачкова, признав, что начало учебного года с составлением разного рода планов и баз всегда большая нагрузка для школ.

Депутаты по очереди начали осуждать бюрократический документооборот и сложившиеся порядки в школах. Кирилл Лазорин отметил, что надо разбираться с целесообразностью факультативных «уроков» на непонятные темы, которые зачастую ведут недоучившиеся студенты. По его словам, фильтр о «необязательных к исполнению» запросах выглядит сомнительно, так как федеральный закон требует ответа на обращения в месячный срок. «Надо в целом понять, нужны ли такие запросы, которые вы классифицируете как "необязательные", что нужно отрегулировать в отношении директоров с департаментом, какие конкретные вопросы есть к правительству. ­Давайте сначала разберемся сами. Пока не очень понятно, за что именно голосовать и с каким обращением выходить к губернатору»,— добавил Игорь Нагорный. Депутат Алексей Бобров посетовал, что его сын-второклассник «изучает физкультуру за партой» вместо того, чтобы ею заниматься: «Это маразм какой-то: изготовили учебник по физкультуре, продали его в школы…».

Глава города Владимир Панов заступился за областное министерство образования, сообщив, что оно всегда открыто к диалогу и готово обсуждать эту проблему. Однако избыточная входящая документация в школах действительно имеется, и необходимо оценить ее масштаб и характер, признал мэр. Он поручил Любови Сачковой поработать со школами и подготовить отчет об их документообороте до 12 декабря. Опираясь на эти данные, в гордуме пообещали с участием городских и областных чиновников разобраться, какие именно бумаги лишние и как школам от них избавиться.

Роман Кряжев