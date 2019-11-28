Разведчик ушел от чекистов

Директора информационно-аналитического центра минздрава Нижегородской области Максима Михеева обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он отказался принять серверное оборудование по госконтракту с ярославским ООО «Синто», нанеся компании ущерб в 101 млн руб. Фирма начала оспаривать это решение в арбитраже, а затем обратилась в региональное управление ФСБ. Суд отклонил ходатайство следователя об аресте обвиняемого и отпустил его на свободу с рядом ограничений. Максим Михеев, который раньше был военным разведчиком, не признал своей вины. Юристы называют уголовный способ разрешения экономических споров более быстрым, чем арбитражный суд, но опасным для экономики.



Сотрудники управления ФСБ по Нижегородской области задержали Максима Михеева во вторник утром около дома на улице Белинского, где он живет в съемной квартире. Сопротивления директор медицинского информационно-аналитического центра регионального минздрава (ГБУ НО МИАЦ) силовикам не оказал. Его привезли на допрос и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Подробности уголовного дела сотрудники ФСБ и адвокаты раскрыть отказались, ссылаясь на тайну предварительного следствия.

По данным “Ъ-Приволжье”, уголовное дело господина Михеева вылилось из экономического спора ярославского ООО «Синто» с МИАЦ, которому компания до 30 августа обязалась поставить и установить серверное оборудование по госконтракту на 101 млн руб., который был заключен в июне, когда директором МИАЦ, как следует из ЕГРЮЛ, был Егор Тучин.

Превышением полномочий следствие считает отказ за подписью нового директора Максима Михеева принять оборудование и обеспечить его монтаж. Как следует из документов закупки, поставщик просрочил поставку на пять дней, а назначенная МИАЦ независимая экспертиза выявила его несоответствие техзаданию контракта, о чем директор информационного центра уведомил компанию письмом 9 сентября. В октябре поставщик обратился в арбитражный суд Нижегородской области с требованием позволить ему исполнить контракт и попробовал наложить обеспечительные меры на банковскую гарантию на 30,7 млн руб. и признать недействительной результаты экспертизы. Но суд отклонил ходатайство. ООО «Синто» обратилось с заявлением в УФСБ по Нижегородской области, которое 26 ноября возбудило уголовное дело.

В Нижегородском районном суде следователи ФСБ просили арестовать Максима Михеева, настаивая, что выпускник академии ФСБ и бывший сотрудник Генштаба Вооруженных сил РФ может скрыться от следствия и давить на свидетелей. ­Навыки сотрудника спецслужб позволят обвиняемому обойти технические запреты домашнего ареста и повлиять на ход расследования, полагают сотрудники госбезопасности. Наконец, загранпаспорт Максима Михеева у него на руках, он может скрыться, «используя меры конспирации». Следствие заявило, что директор МИАЦ пытался скрыть следы преступления. Кроме того, к уголовному делу могут быть причастны и другие пока не установленные и не допрошенные сотрудники центра, указали сотрудники УФСБ.

Защита господина Михеева заявила, что уголовные дела о превышении полномочий не относятся к компетенции ФСБ и являются прерогативой Следственного комитета РФ и МВД. У следствия нет данных о заграничных счетах или недвижимости обвиняемого, который постоянно живет в Нижнем Новгороде на съемной квартире и ничего не скрывал от следствия, добавили адвокаты. Кроме того, у Максима Михеева проблемы со здоровьем, требующие рецептурного лечения, что подтвердила его гражданская супруга Наталья Абцешко. Адвокаты просили суд поместить их подзащитного под домашний арест или избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Денег на залог в 500 тыс. руб. у директора МИАЦ не нашлось. Обвиняемый предоставил суду договор аренды квартиры, с хозяевами которой, по его словам, он находится в хороших отношениях, и они не будут против его нахождения там в период следствия. Госпожа Абцешко заявила о готовности содержать сожителя и оказывать ему медицинскую помощь, уладив ради него вопросы с работой в Москве.

Максим Михеев не признал своей вины и заявил, что обвинение ему не понятно: «Я законопослушный гражданин, обязуюсь не нарушать условия домашнего ареста». В судебном процессе он был немногословен и отказался общаться с журналистами после того, как суд отклонил ходатайство ФСБ об аресте и ограничил его в общении с посторонними и выходе на улицу в ночное время до 26 января. Защита Максима Михеева считает его уголовное дело попыткой ООО «Синто» решить экономический спор силовыми методами.

Управляющий партнер юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов говорит, что все больше и больше предпринимателей прибегают к уголовно-правовому способу разрешения споров вместо гражданско-­правового. Он отмечает, что, с одной стороны, этот метод получения результата более быстрый, но он также является опасным. «В этом случае люди оказываются под давлением уголовного законодательства и вместо того, чтобы ответить за нарушение рублем, если оно имеется, отвечают своей личностью», — рассуждает юрист. Александр Маслов полагает, что решение гражданско-правовых конфликтов с помощью уголовного законодательства может свидетельствовать о кризисе судебной системы: «Получается, что компании не считают арбитражный суд эффективным методом разрешения споров. Дело может рассматриваться год, и, даже если решение вынесено в твою пользу, нужно еще будет суметь взыскать средства с ответчика. В этом плане уголовное преследование выглядит более эффективным методом, но это может негативно сказываться на экономике, поскольку приведет к ухудшению делового климата».

Роман Рыскаль