Ленобласть получит более 800 млн рублей на строительство социальных объектов

Федеральное правительство выделит Ленобласти дополнительно более 800 млн рублей на строительство новых спортивных и культурных объектов. Объем субсидий увеличился в 4 раза.

Средства будут направлены на субсидирование проектов по комплексному развитию Волосовского, Киришского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов. Среди них — строительство бассейна, ремонт домов культуры, капремонт библиотеки, строительство ФОКов и биатлонно-лыжного комплекса. Проекты будут реализованы в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», реализация которой начнется в 2020 году.

Проекты будут реализованы за три года. Стоимость работ составит 2,023 млрд руб.