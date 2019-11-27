Чемпион по игре го уходит из спорта из-за искусственного интеллекта

Чемпион мира по игре го южнокорейский спортсмен Ли Седоль заявил, что уйдет из профессионального спорта, потому что, по его словам, обыграть компьютер невозможно.

«Даже если я стану первым, все равно есть что-то, что невозможно победить»,— сказал 36-летний спортсмен агентству «Рёнхап».

В 2016 году Ли Седоль провел пять матчей с программой Google по искусственному интеллекту AlphaGo. 18-кратный чемпион мира проиграл четыре партии из пяти. С тех пор самообучающаяся машина выиграла все последующие 100 игр.

Игра го возникла в Китае 3 тыс. лет назад и обрела популярность в Китае, Японии и Южной Корее. По правилам два игрока по очереди размещают черные или белые камни на квадратной доске: тот, кто захватывает большую часть территории, побеждает.

Ли Седоль считается одним из величайших игроков современности в го. Он начал играть в пять лет, а через семь лет уже стал профессиональным спортсменом. Свою единственную победу над AlphaGo он объяснил ошибкой в реакции программы на его «хитрый» ход.

Евгений Федуненко