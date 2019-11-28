Снег разделят на четверых

Администрация Челябинска разместила аукционы на выполнение услуг по содержанию дорог в семи районах города. Контракт на уборку улиц Челябинска от снега и наледи с единственным подрядчиком «Южуралмостом» истекает 1 января 2020 года. Объем работ разделили на четыре лота общей стоимостью 1,77 млрд руб. Еще два контракта должны быть размещены на содержание основных магистралей и мостов. Эксперты отмечают, что лоты все еще слишком большие и что участие доступно только крупным компаниям вроде «Южуралмоста».



Мэрия Челябинска разместила на сайте госзакупок аукционы на содержание улиц районов города. Работы разделили на четыре лота по районам. Начальная цена на обслуживание дорог в Центральном и Советском районах — 512,7 млн руб., в Металлургическом — 433,4 млн руб., в Калининском и Курчатовском — 406,2 млн руб., в Тракторозаводском и Ленинском районах — 425,7 млн руб. Срок действия контрактов — с 1 января 2020 по 30 июня 2022 года.

Технические задания ко всем четырем аукционам составлены однотипно. Согласно документации, победители будут обязаны круглый год следить за состоянием дорог и тротуаров в своих районах: вывозить снег и мусор, зимой посыпать пешеходную часть песком, летом — подметать пыль и увлажнять проезжую часть, мыть и красить заборы, косить траву на обочинах, наносить дорожную разметку. Также компании должны следить за состоянием урн, мыть тротуары. Допускается наличие не более 10% участков с нарушениями условий содержания. «Южуралмосту» по контракту можно было не убрать 30% снега, и никаких санкций за это не было. В техзадании нет никаких требований к оснащению парка техники будущих подрядчиков.

В требованиях к подрядчику прописана необходимость использования противогололедных материалов. Отмечается, что они должны иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня. Однако 25 ноября губернатор Алексей Текслер на совещании по развитию улично-дорожной сети Челябинской области запретил использовать химические реагенты на улицах города. Алексей Струговец, директор компании «Южуралмост», тогда заявил, что отказаться от химических реагентов невозможно, потому что «это приведет к образованию накатов и гололеда».

Прием документов от претендентов продлится до 12 декабря. Итоги подведут 13 декабря. Участники будут обязаны предоставить обеспечение контрактов на 40–50 млн руб., в зависимости от начальной стоимости лотов.

Ранее глава города Наталья Котова сообщала, что отдельно планируется выбор подрядчика для содержания основных магистралей, начальная стоимость этих работ составит 992 млн руб. в год. Должен быть заключен контракт на уборку мостов и путепроводов, потому что для этого требуется специальная техника. Также будут объявлены торги на озеленение и установку светофоров. Соответствующие аукционы пока не размещены.

До 2016 года содержанием дорог регионального и межмуниципального значения в Челябинской области занималась магнитогорская компания «Южуралавтобан» (признана банкротом в 2018 году). С 1 января 2016 года к содержанию дорог Челябинска приступил «Южуралмост» (также из Магнитогорска, входил в группу «Автобан»), с ним заключили договор на год стоимостью 980 млн руб. В декабре 2016 года «Южуралмост» выиграл еще один аукцион в Челябинске — более чем на 4 млрд руб. За эти деньги компания обязалась три года подряд, с 2017-го по 2019-й, убирать дороги в столице Южного Урала.

Челябинское УФАС России в июле 2016 года постановило, что лоты аукционов на содержание дорог в Челябинске во втором полугодии 2014 года (начальная цена контракта — 500 млн руб., заключен с ЗАО «Южуралавтобан») и в 2017–2019 годах (начальная цена контракта — 4,3 млрд руб., заключен с ЗАО «Южуралмост») были необоснованно укрупнены. Это привело к ограничению количества участников торгов. Сотрудник управления дорожного хозяйства мэрии, ответственный за контракты, в качестве наказания был оштрафован на 15 тыс. руб.

Активист организации «Общероссийский народный фронт» Александр Кулаков, по жалобе которого ФАС России в феврале прошлого года заблокировала аукцион миндортранса Челябинской области на 15 млрд руб., считает лоты на содержание дорог в Челябинске все еще слишком крупными. «От того, как они разделили лоты, конкуренции не прибавится. Мало у кого есть такие большие средства — 40–50 млн руб.— на обеспечение контракта, на огромный штат, на большой парк техники. Опять заявятся один-два участника, поделят рынок между собой, один у другого на субподряд зайдет. Придут те же самые, которые были, и качество уборки улиц не изменится»,— говорит эксперт. Господин Кулаков отмечает, что адекватная цена дорожных контрактов — 20–50 млн руб. При такой стоимости в торгах сможет участвовать малый бизнес: город будет разделен на мелкие участки, которые будет легче убирать, а подрядчики будут нести персональную ответственность перед кураторами от администрации.

Карина Кальярова