Инвестиции в Кипр не оправдали себя

Кипрская местная газета Politis впервые назвала имена бизнесменов, у которых власти забрали инвестиционное гражданство. В этот список вошел российский бизнесмен Олег Дерипаска. Тем не менее представитель предпринимателя сообщил, что он не получал никаких официальных уведомлений о лишении гражданства Кипра. Помимо Дерипаски, а также его сына и дочери, в списке — 23 человека. Например, бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. В России они обвиняются в мошенничестве. Оба, по данным “Ъ”, проходят по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Процедура лишения гражданства еще не завершена, и потерявшие паспорта могут подать апелляцию. Однако оспорить решение вряд ли удастся, считают юристы. Предпринимателю придется покупать гражданство в какой-то другой стране, пояснил директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев: «Люди, которые потеряли “золотые паспорта”, конечно, лишились достаточно большой части возможностей, связанных, прежде всего, с финансово-экономической стороной их деятельности, в том числе и Дерипаска, и двое его детей. Во многих европейских странах можно размещать свои вклады на счетах и с наименьшими потерями, поэтому я полагаю, что процедура получения гражданства ЕС достаточно простая. Зачастую она сводится к покупке недвижимости. И я полагаю, что для Дерипаски отсутствие “золотого паспорта” неприятно, но не смертельно».

Для получения гражданства Кипра можно воспользоваться двумя путями: вложить €2,5 млн в компании или государственные облигации или — самый популярный способ — купить недвижимость за €2 млн. Лишившись своих «золотых паспортов», фигуранты списка остаются владельцами домов на острове. Их можно продать, а можно остаться хозяином и зарабатывать на сдаче в наем, отметил эксперт портала зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин: «Кипрская программа предполагает, что соискатель должен приобрести объекты недвижимости на сумму от €2 млн. По правилам хотя бы один должен стоить больше €500 тыс. — это основная резиденция заявителя. Его продавать нельзя, он должен быть сохранен в собственности даже по истечении пяти лет, всего остального имущества это не касается.

В сравнении с мальтийской программой именно в этом и было преимущество Кипра, все-таки большая часть платежей были в той или иной степени возвратны.

Цены на недвижимость на острове в последние годы росли стабильно, но четыре-шесть лет назад можно было купить недвижимость, которая бы не потеряла в цене. Это должны быть объекты, которые интересны потенциальным арендаторам. Может быть, не столь роскошные, но которые можно реально использовать для сдачи в аренду. Да, безусловно, такая недвижимость и сейчас представляет определенную ценность — ее можно продать без потерь».

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В начале ноября власти Республики Кипр сообщили, что отзовут 26 «золотых паспортов». Официально имена не публиковались, но местные СМИ узнали, что в списке — девять россиян. Москва в это вмешиваться не намерена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это внутреннее дело Кипра. Всего, по данным парламента республики, за последние десять лет гражданство в обмен на инвестиции получили 1685 человек и примерно столько же членов их семей. Приток инвестиций от этой схемы оценивается более чем в €4,5 млрд.

Светлана Белова