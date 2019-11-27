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Александр Дрозденко попросил Владимира Путина рассмотреть возможность строительства КАД-2

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе совещания, посвященному влиянию трассы М-11 на экономическое развитие субъектов РФ, попросил рассмотреть возможность строительства в регионе новой трассы. Она может связать трассы «Кола», «Сортавала», «Скандинавия», Московское и Киевское шоссе.

Господин Дрозденко сообщил президенту РФ Владимиру Путину , что «учитывая транзитный потенциал нашей территории, просим рассмотреть возможность строительства полукольца, которое бы объединило основные вылетные магистрали, проходящие по области».

Губернатор Ленобласти обратил внимание, что загрузка петербургской кольцевой автодороги ( КАД) не позволят оптимально распределять движение транспорта из-за высокой загрузки, поэтому транзитный транспорт нужно выводить за пределы города.

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