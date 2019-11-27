Конкурс на реставрацию исторических зданий РГИСИ в Петербурге будет объявлен в 2020 году

Конкурс на выполнение работ по реставрации главного корпуса Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, бывший ЛГИТМиК) на Моховой улице, д.34 в Петербурге будет объявлен осенью 2020 года. В ближайшее время пройдут конкурсные процедуры по проектированию. Об этом со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского сообщает ТАСС.

По словам главы Минкульта, речь идет о полной реставрации здания, являющегося памятником культурного наследия федерального значения. Завершить работы планируется до 2024 года. Кроме главного реставрация коснется также расположенного рядом учебного корпуса на Моховой, 33-35 (тоже является федеральным памятником).

Напомним, что РГИСИ был основан в 1779 году и является крупнейшим в Европе научно-образовательным центром, готовящим специалистов всех основных театральных профессий. Петербургский вуз входит в Союз европейских театральных школ и академий. Его заканчивали многие выдающиеся деятели культуры: Аркадий Райкин, Нина Ургант, Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Михаил Боярский, Константин Хабенский и другие.