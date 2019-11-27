Жители Новинок просят отложить присоединение к Нижнему Новгороду на год

Инициативная группа жителей Новинок на митинге 27 ноября решила попросить региональное законодательное собрание перенести процесс присоединения поселка к Нижнему Новгороду на полгода или год.

По оценке корреспондента “Ъ-Приволжье”, на митинг собралось около 50 жителей поселка. Против того, чтобы направить письмо депутатам проголосовали двое, остальные поддержали предложение.

Свою позицию жители Новинок объяснили тем, что администрация Нижнего Новгорода не успеет к 1 января, а присоединение планируется завершить к этой дате, провести конкурсы на уборку дорог от снега и мусора, организацию питания в школах и детсадах.

Если Новинки станут районом города, там должны будут появиться отделения государственной и муниципальной власти – суды, прокуратура, военкоматы и т.д. С 1 января организовать их работу тоже не получится, считают представители инициативной группы.

Активисты сообщили, что не отказываются от идеи проведения референдума о целесообразности присоединения поселка к областному центру, но считают, что сначала необходимо юридически и технологически подготовить процесс. По их мнению, всенародное голосование нужно проводить после того, как будут улажены юридические формальности.

Как сообщил руководитель инициативной группы Рустам Жалялотдинов, письма с требованием провести референдум ранее уже отправляли в различные инстанции, в том числе и в приемную президента РФ Владимира Путина. В полпредстве президента по Приволжскому федеральному округу господину Жалялотдинову якобы сообщили, что проблему поняли, но идею проведения референдума поддерживать не будут.

Решение о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду было принято для оказания помощи дольщикам двух проблемных ЖК — «Новинки Smart City» и «Окский берег». Идею поддержали в нижегородской думе, сельсовете Новинок и земском собрании Богородского района. Дольщики проблемных ЖК горячо поддерживают присоединение к городу и собрали более 2 тыс. подписей «за». Жители Новинок требуют референдума и настаивают, что необходимо узнать мнение всех, кого затронет вопрос. Они собрали более 3 тыс. подписей в поддержку своей позиции.

Андрей Репин