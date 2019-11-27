Нижегородский райсуд ограничил в действиях директора подконтрольной минздраву компании

Директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (ГБУ НО МИАЦ) Максим Михеев ограничен в действиях до 26 января 2020 года. Ему нельзя общаться ни с кем, кроме зарегистрированных по его месту проживания лиц, ходить на работу и выходить из дома ночью. Максима Михеева обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Дело в отношении Максима Михеева было возбуждено 26 ноября управлением ФСБ по Нижегородской области. В этот же день он был задержан на съемной квартире на улице Белинского в Нижнем Новгороде.

На заседании суда, принимавшего решение об аресте директора МИАЦ, следователь УФСБ отказался огласить фабулу дела, пояснив, что по нему не установлены свидетели и обвиняемый может повлиять на ход следствия.

Истец ходатайствовал об аресте Максима Михеева в связи с тем, что обвиняемый является выпускником академии ФСБ и бывшим сотрудником Генерального штаба Вооруженных сил РФ (центрального органа военного управления Минобороны). Он сообщил, что задержанный обладает техническими навыками, чтобы скрыть следы преступления или нарушить условия домашнего ареста, а также может оказать давление на свидетелей.

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, превышение должностных полномочий Максима Михеева выразилось в том, что он отказался принимать у коммерческой компании товар, поставленный по госзакупке на 101 млн руб. Компания сначала решила оспорить действия заказчика в суде, а затем обратилась в правоохранительные органы.

Максим Михеев заявил суду, что считает себя «законопослушным гражданином», с обвинением не согласен и просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Защита Максима Михеева просила дать 72 часа на то, чтобы вызывать в суд арендодателей обвиняемого и попросить их разрешить находиться ему на съемной квартире на условиях домашнего ареста.

Превышение должностных полномочий наказывается штрафом до 80 тыс. руб., или лишением права занимать определенные должности, или принудительными работами на четыре года, или лишением свободы на срок до четырех лет.

ГБУ НО МИАЦ зарегистрировано в ноябре 1997 года. Учредитель – министерство здравоохранения Нижегородской области. Основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения. Максим Михеев назначен директором предприятия 20 сентября 2019 года. Финансовая отчетность не раскрывается с 2011 года.

Роман Рыскаль