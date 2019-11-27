Жительницу Ессентуков подозревают в попытке убийства новорожденного ребенка

В Ессентуках в отношении 35-летней местной жительницы возбудили уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в сентябре этого года женщина родила в одном из магазинов города живую девочку, положила ее в полимерный пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка. Младенца обнаружила продавец магазина и вызвала скорую помощь. Врачам удалось спасти малышку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По делу ведется следствие. Органы опеки лишат подозреваемую родительских прав и изымут у нее двух старших детей.

Дарья Голякова