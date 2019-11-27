Google опять не послушала кадры

Компания Google уволила четверых сотрудников на том основании, что они собирали рабочую информацию своих коллег и частично делились ею со СМИ. Однако сами уволенные и их многочисленные сторонники среди сотрудников корпорации утверждают, что таким образом Google пытается отомстить этим четверым, которые активно заявляли свою позицию в отношении неоднозначных действий компании.

Компания Google, которая долгое время служила образцом организации рабочего процесса и выстраивания отношений с сотрудниками, в последние месяцы все чаще конфликтует с этими самыми сотрудниками. В минувший понедельник стало известно об увольнении четверых работников за «очевидные и неоднократные нарушения политики защиты данных». В заявлении Google, которое в полном виде было опубликовано агентством Bloomberg, сообщается о том, что в последнее время участились случаи распространения внутренней информации за пределы компании.

Так, отдел безопасности и расследований Google установил, что «некоторые лица систематически собирали данные о работе и других сотрудниках», в том числе деловую информацию, не связанную напрямую с их собственной работой, и в некоторых случаях делились ею за пределами компании.

В заявлении указывается, что одно из указанных лиц подписалось на извещения о рабочем графике ряда коллег и благодаря этому могло следить за тем, где те в конкретный момент времени находятся, даже если речь шла о посещении врача или отдыхе с семьей.

Часть этой информации также выходила за пределы компании. Как отмечает Google, сотрудники, чьи данные собирались, ничего об этом не знали, а когда узнали, почувствовали свою «незащищенность» или «были напуганы». Руководство Google объявило об увольнении четверых сотрудников (без указания имен), уличенных в таких действиях, и подчеркнуло, что очень «серьезно относится к вопросу информационной безопасности и не потерпит попыток запугать сотрудников компании или нанести ущерб их работе, а также действий, ведущих к утечке важных деловых или клиентских данных».

Гадать о том, кто именно был уволен, сотрудникам не пришлось. Все четверо входят в число активистов Google, регулярно принимающих участие в протестах против неправильных, по их мнению, действий руководства. Причем эти протесты практически всегда оказывались эффективными.

Так, в апреле 2018 года сотрудники Google выступили против сотрудничества компании с Пентагоном в рамках проекта Maven, предусматривающего использование ИИ для обработки информации, которую собирают беспилотники. Google отказалась от продления проекта. В ноябре того же года сотрудники Google по всему миру приняли участие в акции протеста против позиции компании в отношении случаев сексуального домогательства. Руководство Google тогда признало свои недочеты и изменило политику компании в этом вопросе. Потом активисты Google добивались закрытия проекта Dragonfly, который занимался разработкой поисковика для КНР, соответствующего жестким требованиям цензуры в этой стране. Проект был закрыт.

В августе нынешнего года более 1500 сотрудников Google подписали петицию с требованием отказаться от сотрудничества с Погранично-таможенной службой США, в рамках которого компания предоставляет службе облачные сервисы. По мнению сотрудников, сотрудничество обязывает Google участвовать в реализации жесткой миграционной политики президента Дональда Трампа, когда на границе разлучают членов семей мигрантов.

В составлении и распространении этой петиции участвовала одна из уволенных сейчас сотрудниц Google Ребекка Риверс.

Поясняя свое увольнение, госпожа Риверс заявила, что «каждый имеет право знать, для чего используются плоды их труда», но «вместо того, чтобы прислушаться ко мне и тысячам моих коллег, Google наказала меня».

По словам Ребекки Риверс, она не передавала СМИ никакой внутренней информации, а те документы, к которым она получала доступ, не были секретными, и ее действия не нарушают никаких корпоративных правил.

В поддержку своих коллег группа активистов из числа сотрудников Google опубликовала на портале Medium свое объяснение случившемуся.

«В кодексе поведения Google подчеркивается», написали они, что «если вы увидите что-то, что, по вашему мнению, не является правильным, не молчите, скажите об этом».





Но когда эти четверо высказались, «Google отомстила им», «их уволили в попытке подавить стремление работников самоорганизоваться».

Это уже не первый случай, когда уволенные из Google сотрудники утверждают, что это было сделано в наказание за их активизм. Так, уволенные в 2018 году Мередит Уитакер и Клэр Стэплтон говорят, что причиной стало то, что они организовывали акцию протеста сотрудников против политики компании в отношении разбора случаев сексуальных домогательств.

Между тем на фоне активизации критики со стороны сотрудников руководство Google даже сократило число общих собраний, до ноября они проходили еженедельно, и сотрудники могли там свободно высказывать свое мнение о рабочем процессе. Теперь они проходят лишь раз в месяц. Кроме того, в середине этого года Google наняла фирму IRI Consultants, которая помогла уже не одной крупной корпорации разобраться с попытками трудовой самоорганизации, что также вызывало критику со стороны сотрудников.

Алена Миклашевская