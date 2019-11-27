Google опять не послушала кадры

Компания Google уволила четверых сотрудников на том основании, что они собирали рабочую информацию своих коллег и частично делились ею со СМИ. Однако сами уволенные и их многочисленные сторонники среди сотрудников корпорации утверждают, что таким образом Google пытается отомстить этим четверым, которые активно заявляли свою позицию в отношении неоднозначных действий компании.
Компания Google, которая долгое время служила образцом организации рабочего процесса и выстраивания отношений с сотрудниками, в последние месяцы все чаще конфликтует с этими самыми сотрудниками. В минувший понедельник стало известно об увольнении четверых работников за «очевидные и неоднократные нарушения политики защиты данных». В заявлении Google, которое в полном виде было опубликовано агентством Bloomberg, сообщается о том, что в последнее время участились случаи распространения внутренней информации за пределы компании.
Так, отдел безопасности и расследований Google установил, что «некоторые лица систематически собирали данные о работе и других сотрудниках», в том числе деловую информацию, не связанную напрямую с их собственной работой, и в некоторых случаях делились ею за пределами компании.
Часть этой информации также выходила за пределы компании. Как отмечает Google, сотрудники, чьи данные собирались, ничего об этом не знали, а когда узнали, почувствовали свою «незащищенность» или «были напуганы». Руководство Google объявило об увольнении четверых сотрудников (без указания имен), уличенных в таких действиях, и подчеркнуло, что очень «серьезно относится к вопросу информационной безопасности и не потерпит попыток запугать сотрудников компании или нанести ущерб их работе, а также действий, ведущих к утечке важных деловых или клиентских данных».
Гадать о том, кто именно был уволен, сотрудникам не пришлось. Все четверо входят в число активистов Google, регулярно принимающих участие в протестах против неправильных, по их мнению, действий руководства. Причем эти протесты практически всегда оказывались эффективными.
Так, в апреле 2018 года сотрудники Google выступили против сотрудничества компании с Пентагоном в рамках проекта Maven, предусматривающего использование ИИ для обработки информации, которую собирают беспилотники. Google отказалась от продления проекта. В ноябре того же года сотрудники Google по всему миру приняли участие в акции протеста против позиции компании в отношении случаев сексуального домогательства. Руководство Google тогда признало свои недочеты и изменило политику компании в этом вопросе. Потом активисты Google добивались закрытия проекта Dragonfly, который занимался разработкой поисковика для КНР, соответствующего жестким требованиям цензуры в этой стране. Проект был закрыт.
В августе нынешнего года более 1500 сотрудников Google подписали петицию с требованием отказаться от сотрудничества с Погранично-таможенной службой США, в рамках которого компания предоставляет службе облачные сервисы. По мнению сотрудников, сотрудничество обязывает Google участвовать в реализации жесткой миграционной политики президента Дональда Трампа, когда на границе разлучают членов семей мигрантов.
В составлении и распространении этой петиции участвовала одна из уволенных сейчас сотрудниц Google Ребекка Риверс.
По словам Ребекки Риверс, она не передавала СМИ никакой внутренней информации, а те документы, к которым она получала доступ, не были секретными, и ее действия не нарушают никаких корпоративных правил.
В поддержку своих коллег группа активистов из числа сотрудников Google опубликовала на портале Medium свое объяснение случившемуся.
«В кодексе поведения Google подчеркивается», написали они, что «если вы увидите что-то, что, по вашему мнению, не является правильным, не молчите, скажите об этом».
Но когда эти четверо высказались, «Google отомстила им», «их уволили в попытке подавить стремление работников самоорганизоваться».
Это уже не первый случай, когда уволенные из Google сотрудники утверждают, что это было сделано в наказание за их активизм. Так, уволенные в 2018 году Мередит Уитакер и Клэр Стэплтон говорят, что причиной стало то, что они организовывали акцию протеста сотрудников против политики компании в отношении разбора случаев сексуальных домогательств.
Между тем на фоне активизации критики со стороны сотрудников руководство Google даже сократило число общих собраний, до ноября они проходили еженедельно, и сотрудники могли там свободно высказывать свое мнение о рабочем процессе. Теперь они проходят лишь раз в месяц. Кроме того, в середине этого года Google наняла фирму IRI Consultants, которая помогла уже не одной крупной корпорации разобраться с попытками трудовой самоорганизации, что также вызывало критику со стороны сотрудников.
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