Сотрудники Google подозревают компанию в слежке

Работники Google обвинили руководство компании в разработке специальной утилиты для контроля за ними. Об этом в четверг, 24 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трех анонимных сотрудников компании и служебную записку еще одного сотрудника. Работники считают, что делается это для отслеживания их попыток обсуждать свои рабочие права и организовывать рабочие протесты.

Как следует из рассказа сотрудников компании, в октябре они узнали о существовании специальной группы, разрабатывающей новую утилиту для установки во внутрикорпоративном браузере. ПО должно автоматически уведомлять руководство о случаях создания кем-то из работников подозрительных календарных событий (более 100 участников или участники из десяти и более комнат). По мнению автора служебной записки, с наибольшей вероятностью это является «попыткой руководства немедленно узнавать о любых попытках рабочей самоорганизации».

В компании факт создания утилиты признали, однако заявили, что она совершенно безвредна. «Эти заявления о… задачах этого приложения совершенно ложны. Это всего лишь всплывающее напоминание, которое предлагает людям подумать, прежде чем автоматически добавлять в календарь некоторое событие с большим количеством участников»,— цитирует Bloomberg представителя компании.

Как отмечает агентство, различные точки зрения на разрабатываемую утилиту подчеркивают растущее напряжение в отношениях руководства компании и простых сотрудников. 21 октября, по данным Bloomberg, несколько десятков сотрудников Google в Цюрихе провели собрание по вопросу прав рабочих и созданию профсоюза, несмотря на попытки их менеджеров не допустить такого собрания. А в сентябре контрактные рабочие Google в Питсбурге приняли решение вступить в Объединенный союз работников сталелитейной промышленности.

Андрей Келекеев