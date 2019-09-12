Дональд Трамп оставит беженцев за мексиканской границей

Верховный суд США в среду подтвердил право президента США ограничивать предоставление убежища жителям Центральной и Южной Америки. Теперь все беженцы, добравшиеся до южной границы США по земле, должны будут доказать, что им отказали в других странах на их пути. Сам президент США Дональд Трамп назвал это «большой победой», однако защитники прав мигрантов тоже не собираются принимать свое поражение.

«Большая победа Верховного суда США по убежищу на границе»,— прокомментировал в своем аккаунте в Twitter Дональд Трамп решение (.pdf), развязывающее Белому дому руки в ограничении потока беженцев из центрально- и южноамериканских стран.

Еще в июле Белый дом издал указ, позволяющий не предоставлять убежище в США тем мигрантам, которые добирались по суше и не запросили статус беженца там. Речь идет преимущественно о жителях Центральной Америки и Венесуэлы, которые следуют в США, пересекая Мексику, а зачастую и Гватемалу, Гондурас, Никарагуа. Тогда критики этой меры отмечали, что документ противоречит федеральному закону, который предоставляет право на убежище всякому, кто достиг границ США и доказал, что незаконно преследовался на родине. Поэтому федеральный суд Калифорнии приостановил действие указа. В ходе последующих апелляций суды также принимали сторону мигрантов, пока дело не дошло до Верховного суда. В его решении говорится, что, хотя закон действительно дает право обратиться за убежищем «всякому негражданину, который физически находится в США или приехал туда», все же существуют «узкие, тщательно выверенные исключения». К ним относится и актуальный случай: когда человек мог найти убежище в другой стране.

Решение суда сразу же поддержал Кеннет Кучинелли — исполняющий обязанности директора Службы по гражданству и миграции США. «Пока Конгресс продолжает ничего не делать, администрация Дональда Трампа использует все возможные инструменты, чтобы разрешить кризис на нашей южной границе»,— сообщил он в Twitter, пообещав ввести разрешенные меры «по первой возможности».

Впрочем, и противники такого подхода тоже не собираются сдаваться. В частности, юрист из Американского союза гражданских свобод Ли Гелернт, который был последовательным противником ограничений, выразил надежду, что победа Дональда Трампа — временная. «Это только временный шаг,— сказал он.— И мы надеемся, что в конце концов возьмем свое. На кону — жизни тысяч семей». Как пишет The New York Times, решение действительно с большой вероятностью будет рассмотрено в Верховном суде повторно, но это займет «много месяцев», в течение которых администрация будет действовать по своему усмотрению.

Кирилл Кривошеев