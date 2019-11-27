Компания Bentley готовит лимитированный открытый спорткар, который сделает заводское тюнинг-ателье Mulliner, сообщает Autocar.

По данным издания, дизайн новинки выполнят в стилистике концепт-кара Bentley EXP 100 GT и от него же будут заимствованы материалы отделки салона. При этом машина получит открытый кузов, а технически станет полностью повторять серийные Bentley Continental GT и Bentley Flying Spur последнего поколения и как минимум заимствует их 635-сильный 6-литровый турбированный W12 и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Ожидается, что новый Bentley представят в 2021 году. Тираж эксклюзивной модели составит всего 12 экземпляров. Напомним, премьера Bentley EXP 100 GT, построенного к 100-летию британского автопроизводителя, состоялась в июле 2019 года.