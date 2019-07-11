Bentley представила новый концепт-кар EXP 100 GT

Bentley EXP 100 GT. Фото: Bentley

Bentley EXP 100 GT. Фото: Bentley

Bentley EXP 100 GT. Фото: Bentley

Bentley EXP 100 GT. Фото: Bentley

Модель представляет собой прототип спорткара «гран-туризмо» 2035 года. Построенный на новой платформе автомобиль имеет электрическую силовую установку, характеристики которой не называются, и оснащен автопилотом. В конструкции силовой структуры и кузова использованы алюминий и углепластик. Купе оснащено четырьмя электромоторами и батареей с запасом энергии на 700 км пробега

Кузов декорирован медью и окрашен покрытием Compass, изготовленным из переработанной рисовой шелухи. Оптика выполнена из органических светодиодов, а традиционная решетка радиатора заменена инсталляцией из 6 тыс. светодиодов.

Для отделки салона 4-местного купе использованы 5000летний дуб, имитирующий кожу органический текстиль, сделанный из отходов виноделия, натуральная кожа, шерсть и хлопок. Панель приборов заменена проектором, расположенным под лобовым стеклом, а для управления второстепенными функциями машины предусмотрены встроенные в двери экраны. В центральной части салона размещена специальная система картриджей, которая позволяет доставлять необходимые вещи из багажника прямо на ходу.

Биометрические сиденья способны выбирать один из трех режимов, создавая максимальный комфорт для людей в салоне. Персональный ассистент Bentley Personal Assistant, встроенный в хрустальный кристалл в центре приборной панели, оснащен искусственным интеллектом и поддерживает голосовое и жестовое управление и способен настраивать системы автомобиля в зависимости от одного из режимов.

Enhance берет из окружающей среды свет, звук, запах и качество воздуха, имитируя в купе со стеклянной крышей атмосферу кабриолета. Cocoon с помощью очистки воздуха и затемнения стекол создает защитное пространство в салоне. Capture собирает впечатления от поездки, составляя из них уникальные истории. Re-Live повторяет самые яркие моменты путешествия. Customise позволяет водителю и пассажиру создавать собственные настройки.

Bentley EXP 100 GT не получит серийного варианта, но некоторые дизайнерские и технические решения концепт-кара будут реализованы в новых моделях бренда.