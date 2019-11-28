Отличники лирической культуры

В прокат выходит романтическая комедия Николя Бедоса «Прекрасная эпоха». Фильм, повествующий о причудах памяти и ностальгии, заставил и Юлию Шагельман вспомнить времена, когда французское кино умело быть очаровательным и остроумным.

Виктор (Даниэль Отёй) — пожилой художник-карикатурист, чьи лучшие дни остались далеко позади. Газета, для которой он работал, полностью ушла в онлайн, как и весь остальной мир, и больше не нуждается в его рисунках, а он остался в безнадежно аналоговой реальности, с винилом, бумажными книгами и искренним отвращением ко всему цифровому. Эта воинствующая старомодность страшно раздражает его жену Марианну (Фанни Ардан), которая, даром что ровесница мужа, идет в ногу со временем: клиентам (она психолог) дает консультации в специальной программе, а по вечерам, чтобы не слушать супружеского бубнежа о том, что раньше было получше, погружается в виртуальную реальность с пальмами и пляжами. Впрочем, и в настоящем мире ей есть на что отвлечься, например, на роман с лучшим другом Виктора Пьером (Пьер Ардити). Одним не самым приятным для пары вечером муж надоедает ей окончательно, и она выставляет его из дома.

По удачному стечению обстоятельств в тот же день Виктор получает дорогой подарок от сына, успешного айтишника Максима (Микаэль Коэн). Это сертификат на путешествие во времени. Не настоящее, конечно, но и не совсем виртуальное. Компания, которую основал друг Макса, режиссер-энтузиаст и немного, как все они, свихнувшийся демиург Антуан (Гийом Кане), устраивает для богатых клиентов реконструкции любого момента в прошлом по желанию. Можно отправиться на бал к Марии-Антуанетте, выпить с Хэмингуэем в том Париже, который «праздник всегда с тобой», или поприсутствовать при подписании Мюнхенского соглашения 1938 года с какой угодно стороны — любой каприз за ваши деньги. Тем, кто не столь амбициозен, компания предоставляет возможность закрыть личные гештальты, например, сказать или услышать те самые слова, которые когда-то так и не прозвучали. Вот и Виктор выбирает не громкое историческое событие, а вполне конкретный день из своей жизни — 16 мая 1974 года, когда в прокуренном бистро в Лионе он встретил любовь своей жизни. Ее роль предстоит сыграть Марго (Дория Телье) — главной звезде всех постановок Антуана и его бывшей подруге. Или не совсем бывшей? Отношения у них запутанные, но искры летают такие, что грозят, того и гляди, подпалить тщательно восстановленные по рисункам и воспоминаниям Виктора декорации.

Если в прологе Николя Бедос, который сам написал сценарий картины, только нащупывает ее темп, ритм и тон, то стоит герою перенестись в май 1974-го, как история, до того казавшаяся перегруженной концептами, волшебным образом оживает. В фильме нет никаких фантастических элементов: чтобы оказаться в прошлом, Виктору лучше не смотреть вверх, где вместо неба потолок студии и осветительные приборы, и не слишком приглядываться к «кирпичным» стенам, от которых отклеиваются обои, но он хочет и готов поверить — поэтому для него и бистро, и его посетители, и девушка напротив очень скоро становятся настоящими. Так же и для зрителя рассказ об утраченной и внезапно вновь найденной любви становится вполне правдоподобным, если он готов выключить скепсис и подкрутить собственные воспоминания,— у кого в прошлом нет момента, который хотелось бы пережить снова или, наоборот, немного исправить. Тем более что создатели фильма ни на минуту не забывают о здоровой доле иронии, уравновешивающей сентиментальность,— ведь и это так по-французски.